Bayern will 100 Millionen Schnelltests für Schüler bereitstellen

Corona-Schnelltests müssen an den Schulen durchgeführt werden und nicht in Testzentren, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Es bringt auf Dauer nichts, wenn das Testen für die Schule außerhalb der Schule ist", sagte Söder bei einem Besuch im Sigena-Gymnasium in Nürnberg.

Dort informierte er sich über die Test-Strategie, wie sie an Nürnberger Schulen verfolgt wird – wenn sie denn geöffnet haben. Kurz vor Söders Besuch gab die Stadt Nürnberg bekannt, dass die Schülerinnen und Schüler in der Stadt wegen der hohen 7-Tage-Inzidenz ab Montag wieder in den Distanzunterricht wechseln müssen. Ausgenommen sind lediglich Abschlussklassen.

Problem: Tests für Schüler und Lehrer sind freiwillig

In Nürnberg gibt es laut Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU) 60 dezentrale Testzentren an Schulen, die von Ärzten und Hilfsorganisationen betreut werden. Einmal pro Woche sollen die Schülerinnen und Schüler dort getestet werden, für Lehrer sind zwei Tests pro Woche vorgesehen – allerdings auf freiwilliger Basis.

Die Bereitschaft zum Testen müsse deutlich größer werden, sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Im Schnelltest sieht Ministerpräsident Söder auch eine Art Testpass. Dieser könne, wenn es die Inzidenz zulässt, einen Zugang zu Kultureinrichtungen und Veranstaltungen ermöglichen.

Elf Millionen Schnelltests werden derzeit an Kommunen ausgegeben

Insgesamt 100 Millionen Schnelltests will der Freistaat Bayern für seine Schulen bereitstellen. Elf Millionen seien schon da und würden an die Kommunen ausgegeben, so Söder. Dabei wird unterschieden zwischen Schnelltests, die von Personen mit medizinischer Schulung durchgeführt werden, und Tests, die die Menschen selbst machen können. Beide Arten von Schnelltests sollen an Bayerns Schulen zum Einsatz kommen.