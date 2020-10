Geld statt Wertschätzung: "Lehrer-Prämie" sorgt für Unmut

Der volle Corona-Ordner von Schulleiter Norbert Schell steht symbolträchtig für jede Menge Mehrarbeit. In diesem Ordner hat der Oberstudiendirektor aus Herzogenaurach die Verordnungen des Bayerischen Kultusministeriums aus einem halben Jahr gesammelt. Es gilt eben, flexibel zu bleiben in dieser für alle anstrengenden Zeit. Und das ist ein echter Kraftakt.

Der Arbeitsaufwand für die mehr als hundert Lehrkräfte und Angestellten am Gymnasium habe sich seit Beginn der Corona-Pandemie fast verdoppelt, so Schell. "Wir tun viel, wir arbeiten viel, wir arbeiten an der Grenze unseres Leistungsvermögens", erzählt der Schulleiter, der gleichzeitig auch Mittelfrankens Bezirksvorsitzender der Direktorinnen und Direktoren der Bayerischen Gymnasien ist. Deshalb habe man sich gewünscht, wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Eine Prämie aber habe niemand gewollt.

500 Euro als Wertschätzung für Direktoren und Lehrer

Diese Prämie soll es nun aber geben. 500 Euro pro Schulleiter und für besonders engagierte Lehrkräfte. So hat es das bayerische Kabinett beschlossen. Noch im Jahr 2020 soll das Geld aus einem Corona-Sonderfonds steuerfrei ausbezahlt werden – als Ausdruck der Wertschätzung für die Anstrengungen der Schulen im vergangenen halben Jahr.

Lehrer selbst nicht glücklich über Prämie

Dieser sicherlich gut gemeinte Akt kommt aber nicht überall positiv an. Im Netz hagelt es Protest. Bürgerinnen und Bürger fragen, weshalb Beamte nun auch noch einen Bonus bekommen sollen und was mit dem Engagement vieler Ehrenamtlicher sei.

Auch etliche Lehrkräfte selbst sind nicht wirklich glücklich über eine solche Leistungsprämie. "Ich möchte hier deutlich machen, dass nicht die Schulleitung die meiste Arbeit leistet, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die hier jeden Tag vor Ort sind und mit neuen Gegebenheiten und Vorschriften arbeiten und ihre Schülerinnen und Schülern immer wieder neu motivieren", stellt Norbert Schell klar. Denn die Arbeit sei für alle erheblich gestiegen. Was er sich gewünscht hätte, wären mehr anrechenbare Stunden für die Schulverwaltung und die Lehrkräfte gewesen.

Lehrer- und Lehrerinnenverein fordert Pläne für Lehrermangel

Das sieht die 1. Vorsitzende des Nürnberger Lehrer- und Lehrerinnenvereins, Sandra Schäfer, ähnlich. Auch wenn man sich im ersten Moment über diese Anerkennung freue, täusche es nicht darüber hinweg, dass die Schullandschaft in Bayern anderweitig Bedarf habe – nämlich zum Beispiel an zusätzlichen Lehrkräften. "Wir sind in einer Notsituation, wo wir jetzt schon wissen, dass wir nach Corona viel auffangen müssen. Deshalb wäre es für uns wichtig, dass wir langfristig Erleichterungen bekommen." Der Verband fordert deshalb konkrete Pläne für den akuten Lehrermangel. "Wir haben jahrelang sehr viel aufgefangen und überbrückt." Deshalb wünsche man sich keine Prämie, sondern eine Perspektive.