Schule ohne Maskenpflicht: Wie läuft es?

Das Matthias-Grünewald-Gymnasium in Würzburg ist eindeutig auf der Pro-Maske-Seite. Über 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler tragen hier auch in der ersten Woche nach dem bundesweiten Fall der Corona-Maskenpflicht weiter Mund-Nasen-Schutz, erklärt Schulleiter Martin Weinert. Er freue sich, dass seine Appelle und die seiner Kolleginnen und Kollegen fruchtbar gewesen seien und dass sich so viele seiner Schüler verantwortungsbewusst zeigten, sagt er.

Selbst die meisten Fünft- und Sechstklässler, die auch schon in den letzten Wochen in der Klasse keine Maske mehr tragen mussten, tun das trotzdem weiterhin, erklären Moritz und Helena aus der 5d. Die Achtklässlerin Fiona dagegen genießt ab und an die neu gewonnene Freiheit: "Ich habe sie eigentlich aus Gewohnheit oft an, aber dann merke ich, dass man sie auch abnehmen kann und dann nehme ich sie auch meistens ab." Allerdings nur im Klassenzimmer. Während der Pausen und beim Ankommen behält auch sie die Maske auf.

Mehrheit der Schüler hält an der Maske fest

Auch an anderen Schulen trägt die Mehrheit weiter Maske, erste Schätzungen von Lehrerverbänden gehen mal von 90, mal von 70 Prozent aus. Viele kommen also der Empfehlung der bayerischen Staatsregierung nach – auch wenn das bundesweite Infektionsschutzgesetz die Maskenpflicht gekippt hat.

Der Trend zeigt sich auch auf TikTok, wo viele User ein BR24-Video zum Thema kommentiert haben. Viele freuen sich über den Wegfall der Maskenpflicht. Die Mehrheit aber befürchtet, dass dann die Infektionszahlen wieder steigen und der Online-Unterricht zurückkommt, deshalb tragen die meisten weiter Maske.

Ein wichtiges Argument für die Maske bringt Viktoria, die Schülersprecherin am Matthias-Grünewald-Gymnasium, auf den Punkt: Die Osterferien beginnen am Samstag, und sie möchte weder selbst Corona bekommen noch ihre Familie anstecken. Deshalb trägt sie – wie die meisten ihrer Mitschüler – weiter eine medizinische Maske.

Experten: Abkehr von Maskenpflicht verfrüht

Diese OP-Masken sind aber nach Einschätzung von Experten nicht gut geeignet, um sich selbst zu schützen. Dafür helfen nur gutsitzende FFP-2-Masken, erklärt Bernd Salzberger, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. OP-Masken schützen dagegen hauptsächlich andere und helfen also nur gut, wenn alle sie tragen.

Die Abkehr von der Maskenpflicht ist daher aus Sicht vieler Fachleute wie der Virologin Ulrike Protzer zu früh. Auch Lehrer- und Schülervertreter teilen diese Kritik. Fabia Klein vom bayerischen Landesschülerrat hätte sich eine stufenweise Lockerung gewünscht, nach den Osterferien, und um die anstehenden Abitur- und andere Abschlussprüfungen nicht zu gefährden.