Schule nach Ostern? Lehrerverband fordert klare Ansagen

Bayern startet in die zweite Osterferienwoche - die Schulen sind allerdings wegen der Corona-Pandemie schon seit einem Monat geschlossen. Dass der Betrieb nach den Ferien ganz normal wieder anläuft, kann sich Heinz-Peter Meidinger, der Lehrerverbandspräsident aus Deggendorf, aber nicht vorstellen.

Meidinger bittet um Planungssicherheit

"Ein vollständiges Anfahren kann ich mir nicht vorstellen", sagte Meidinger im BR-Interview. Gleichzeitig bittet er die Politik um klare Ansagen und Planungssicherheit: "Selbst ein schrittweises Hochfahren geht nicht von heute auf morgen. Schulen brauchen etwa eine Woche Vorlauf, um sich darauf vorzubereiten."

Auch wenn nur Abschlussschüler in die Schulen kämen, müssten Abstandsregeln in den Klassenzimmern eingehalten und daher Klassen geteilt werden. Außerdem müssten Hygienestandards eingerichtet werden. Noch fehle es in Schulen an Desinfektionsmittel und beispielsweise Masken.

"Da gilt es viele Fragen zu klären: Wie machen wir es mit den Bussen, wie schaffen wir es, dass es am Pausenhof keine Grüppchenbildung gibt. Schüler und Lehrer müssen gut eingewiesen sein, sonst kann es nicht wieder losgehen." Heinz-Peter Meidinger

Meidinger: "Risikogruppen von Schulbetrieb ausschließen"

Außerdem müssten die Gruppen identifiziert werden, für die das Coronavirus besonders gefährlich wäre: "Wir haben keine oder zu wenig Informationen darüber, welche Lehrer, welche Schüler und welche Eltern Vorerkrankungen haben. Diese Gruppen sollten von der Präsenzpflicht im Unterricht weiter ausgeschlossen werden", fordert Meidinger.

In Baden-Württemberg gehörten nach einer Schätzungen der Kultusministerin 25 Prozent der Lehrer zur Risikogruppe. "Da haben wir Hausaufgaben zu machen, bevor die Schule starten kann", sagt der Lehrerverbandspräsident, der auch Direktor am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf ist.

Leopoldina für baldige Schulöffnungen

Die Wissenschaftsakademie Leopoldina empfiehlt eine möglichst baldige schrittweise Öffnung der Schulen, angefangen mit der Grundschule und in einem weiteren Schritt mit der Sekundarstufe I. Voraussetzung sei unter anderem, dass sich die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau stabilisieren und die Hygieneregeln eingehalten werden. Die Empfehlungen der Leopoldina gelten als wichtige Grundlage für die Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch.

Meidinger reagiert auf Leopoldina-Vorschlag

Heinz-Peter Meidinger hält nichts von dem Vorschlag der Leopoldina, zunächst nur die Grundschulen wieder zu öffnen. "Ich glaube, es macht Sinn, an jeder Schule, an jeder Schulart zu überlegen, mit welchen Schülergruppen kann man wieder starten", sagte Meidinger dem BR. "Das könnten an den Grundschulen die Erstklässler sein, oder die Viertklässler, die sich auf den Übertritt vorbereiten. Das werden an den weiterführenden Schulen die Abschlussklassen sein."

Eine zeitliche Staffelung bei den einzelnen Schultypen vorzunehmen sei dagegen "falsch und nicht sinnvoll", sagte Meidinger weiter.