Schule in Zeiten von Corona beginnt

Nach sechs Wochen ohne Präsenzunterricht wegen der Coronakrise sitzen die Abschlussklassen der bayerischen Gymnasien, Real-, Mittel- und Berufsschulen wieder in Klassenräumen. Auch in der Konrad-Groß-Mittelschule hat der Unterricht wieder begonnen, zumindest für einige Schülerinnen und Schüler.

Geteilte Klassen

Lehrerin Susanne Wahl geht mit der Abschlussklasse 9G gerade die Berechnung eines Zylinders durch. Fast so etwas wie schulische Normalität. Doch es gilt, Abstandsregelungen einzuhalten. Deswegen unterrichtet die Lehrerin am Vormittag nur die eine Hälfte der Klasse in Mathe, während die andere Hälfte Deutschunterricht in einem anderen Raum hat.

Strenge Hygieneregeln

Eine Maskenpflicht besteht in den Schulen in Bayern nicht, auf den Fluren und in den Klassenzimmern werden sie trotzdem getragen. Für den Unterricht legen sie viele der Schülerinnen und Schüler wieder ab. Außerdem hat die Schule dafür gesorgt, dass in den Räumen genug Abstand zwischen ihnen herrscht.

Mulmiges Gefühl und bessere Vorbereitungen

So mancher Schüler hat angesichts der Coronakrise ein mulmiges Gefühl, wieder in die Schule zu gehen. "In der Lage jetzt, habe ich Angst, meine Familie anzustecken", sagt ein 16-Jähriger. Trotzdem: Die meisten halten den "echten" Unterricht für besser: "Ich finde es besser, weil wir uns so besser auf den Quali vorbereiten können", sagt ein Schüler.

Weitere Lockerungen?

Nach dem Ende der Corona-Zwangspause für die Schulen und den Einzelhandel in Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitere Lockerung in Aussicht gestellt: für Schulen, Kindergärten, Pflegeheime, Handel und Gastronomie. Söder nannte noch keine endgültigen Zeitpunkte, kündigte aber Konzepte zur Lockerung der Corona-Beschränkungen bis zur kommenden Woche an.