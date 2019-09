Schule in Schweinfurt bekommt 15 gestohlene Räder ersetzt

Erleichterung an der ""Wilhelm-Sattler-Realschule" in Schweinfurt" in Schweinfurt. Nachdem am Wochenende vor dem Schulstart Unbekannte 15 hochwertige, schuleigene Mountainbikes aus einem verschlossenen Depot gestohlen hatten, gab die Versicherung nun grünes Licht. Wie Schulleiter Georg Harbauer dem Bayerischen Rundfunk sagte, erhielt er die Nachricht, dass alle 15 gestohlenen Mountainbikes durch Neuanschaffungen ersetzt werden können.

Die Mountainbikes sind Grundlage für den "Sportstützpunkt Mountainbike". 63 Schüler haben sich für die Mountainbike-Gruppen angemeldet. Am Donnerstag findet das erste Training nach den Ferien statt.

Bisher keine Spur von gestohlenen Mountainbikes

Bis die neuen Mountainbikes da sind, müssen für rund 18 Fünftklässer Lösungen gefunden werden, denn die haben zum Teil keine eigenen privaten Mountainbikes. Gestohlen wurden Mountainbikes der Marken Haibike, Ghost, Cube und Centurio.

Die Täter versuchten zunächst, das Schloss zu dem Depot aufzubohren. Als das misslang, warfen sie eine Glasscheibe ein. Der Abtransport der Mountainbikes im Wert von rund 8.000 Euro muss nach Polizeiangaben mit einem größeren Fahrzeug geschehen sein. Harbauer zufolge gibt es zu den gestohlenen Mountainbikes bislang keine Spur.

Meisterschaften auf Landes- und Bundesebene

Seit elf Jahren gibt es den Mountainbike-Sportstützpunkt an der "Wilhelm-Sattler-Realschule". Zum Teil gehen Schüler bewusst auf die Schule, weil es diesen "Mountainbike-Stützpunkt" gibt. Bei Meisterschaften auf Bezirks, Landes- und Bundesebene erreichen die Schüler regelmäßig tolle Platzierungen.