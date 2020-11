Schule in Corona-Zeiten: Die neuen Beschlüsse in Bayern

Aushilfslehrer und Schulassistenten

Da der Schulbetrieb in Corona-Zeiten laut Piazolo sehr personalintensiv ist, will die Staatsregierung noch einmal aufstocken. Zum einen koste die Umsetzung des Hygienekonzepts Ressourcen, zum anderen sei viel Personal auch gebunden, erläuterte der Minister. Es gebe Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, und auch viele Schwangere, die wegen Corona ebenfalls nicht unterrichten. "Ich glaube, noch nie waren so viele Lehrerinnen schwanger wie in diesem Jahr", sagte Piazolo. Weitere Lehrer seien in Quarantäne oder mit Corona infiziert.

Um eine gute Unterrichtsversorgung sicherzustellen, stellt Bayern laut Staatskanzlei ein zusätzliches Budget für Aushilfslehrkräfte zur Verfügung. Zudem sollen sogenannte Schulassistenzen eingestellt werden, die insbesondere an Grund-, Mittel- und Förderschulen Aufgaben außerhalb des Unterrichts übernehmen könnten - zum Beispiel Aufsichtstätigkeiten, Notbetreuung oder technische Unterstützung. Insgesamt sind dafür 20 Millionen Euro vorgesehen.

Maskenpflicht im Unterricht bleibt bestehen

Der Kultusminister bekräftigte nach der Kabinettssitzung noch einmal, dass die Maskenpflicht an Schulen "einheitlich für alle" gelte - "in allen Schularten und auch im Unterricht". Zwischen der Stadt München, die für Grundschüler im Unterricht eine Ausnahme wollte, und der Staatsregierung gab es darüber in den vergangenen Tagen einen öffentlichen Streit. Auch Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) verteidigte die Linie der Staatsregierung. Sie verwies auf Aussagen einiger Wissenschaftler, "dass Kinder nicht unbedingt selber erkranken, aber durchaus auch Überträger sein können".

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte, die Maske sei eine klassische Präventionsmaßnahme, ein kleines Mittel mit großer Wirkung: "Natürlich ist keiner happy. Ich will auch am liebsten nicht einen dicken Wintermantel anziehen. Aber wenn es halt Winter ist, ist es halt Winter." Die Fakten seien, wie sie seien, "die Pandemie ist da". Herrmann betonte, Schulschließungen wären schlimmer.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof lehnte heute einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht an Schulen im Freistaat ab. Die Maskenpflicht sei bei summarischer Prüfung eine verhältnismäßige Schutzmaßnahme zur Eindämmung von Corona, hieß es zur Begründung. Das Tragen einer Maske sei für die Schüler grundsätzlich zumutbar. Die Vorschrift müsse aber so ausgelegt werden, "dass für die Schüler im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands die Möglichkeit zu Tragepausen" besteht, forderte der Verwaltungsgerichtshof.