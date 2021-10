Keine Maskenpflicht mehr im Unterricht an Bayerns Schulen

Keine Masken mehr im Unterricht: Für Bayerns Kultusminister Michael Piazolo sei immer klar gewesen, dass die Pflicht fällt, sobald es die Zahlen und Umstände zulassen. In den ersten Unterrichtswochen sei das Ziel gewesen, Infektionen durch Reiserückkehrer zu verhindern. Deswegen mussten Schülerinnen und Schüler auch am Platz wieder Mund- und Nasenschutz tragen. Dieses Ziel wurde laut Kultusminister Piazolo erreicht.

Auch keine Masken mehr beim Sport – auf Gängen aber schon

Auch im Sportunterricht sind Masken nun keine Pflicht mehr. Inzwischen habe man vor allem mit den regelmäßigen Corona-Tests ein sehr enges Sicherheitsnetz. Im Schulhaus, also etwa auf Gängen oder Toiletten, müssen Masken aber nach wie vor getragen werden, genauso in Schulbussen.

Bayerischer Elternverband begrüßt Ende der Maskenpflicht

Der Bayerische Elternverband begrüßt das Ende der Maskenpflicht im Klassenzimmer. Das schaffe definitiv Erleichterung, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Verbands, Henrike Paede. Der Schulstart nach den Sommerferien sei geglückt. Der Verband plädiert allerdings dafür, die sogenannten PCR-Lolli-Tests, die es an Grundschulen gibt, auf Kinder bis 12 auszuweiten.

Forderung nach 3G-Regel für Elternabende

Die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände forderte außerdem, dass die 3G-Regel, also der Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete, auch für fremde Personen im Schulgebäude gelten müsse. Bislang müssten Personen, die nicht am täglichen Schulbetrieb beteiligt seien, keinerlei Nachweis vorlegen, wenn sie eine Schule betreten. Elternversammlungen, Sprechstunden und sonstige Schulbesuche von Externen dürften aber nicht ausgenommen werden.

Deutscher Lehrerverband skeptisch

Der Deutsche Lehrerverband zeigte sich skeptisch. Präsident Heinz-Peter Meidinger nannte den Schritt, Maskenregeln an Schulen zu lockern, "zu früh". Der Verzicht auf Masken, Tests und die "zu starke Reduzierung" von Quarantänemaßnahmen erhöhe die Gefahr, dass die Schule zur Black Box werde, was eine Kontrolle von Infektionen nicht mehr zulasse, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern, sagte dem RND, eine Maskenpflicht bleibe als "Teil des Maßnahmenbündels abhängig vom Infektionsgeschehen sinnvoll". Die Bildungsgewerkschaft VBE rief ebenfalls zur Vorsicht auf.

Auch in Baden-Württemberg und Sachsen wird ein Ende der Maskenpflicht im Unterricht für die nächste Zeit erwogen. Im Saarland muss seit Freitag generell keine Maske mehr in der Schule getragen werden. An Berliner Schulen wird sie bis zur sechsten Klasse aufgehoben. In Brandenburg ist das bereits der Fall.