Mehr als 100.000 Unterschriften für Luftfilter in jeder Klasse

Sie haben die Petitionen am Dienstagnachmittag auch an Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) übergeben, direkt vor seinem Ministerium in München: drei Initiativen, die sich jetzt zusammengetan haben. Mehr als 100.000 Unterzeichner sind es deutschlandweit bislang. Die Petition mit dem größten Zuspruch hat seit Juli fast 40.000 Unterschriften gesammelt.

Sie alle fordern einen Luftfilter in jedem Klassenzimmer. Das Ziel ist, Kinder damit besser vor dem Coronavirus zu schützen. Aus Sicht der Initiatoren hat sich gezeigt, dass die bisherigen Luftfilterprogramme von Bund und Ländern unzureichend sind.

Initiative: Luftfilter bislang nur in zehn Prozent der Klassenzimmer

"Zum Schuljahresbeginn findet sich so nur in jedem zehnten Klassenraum ein mobiler Raumluftreiniger oder eine geeignete stationäre Luftfilteranlage", schreibt die Initiative #ProtectTheKids in ihrer Pressemitteilung. Da Kinder unter zwölf Jahren noch ungeimpft sind, sei Eile geboten, heißt es weiter.

In Bayern sollen laut Kultusminister Piazolo 27.000 Klassenzimmer mit einem mobilen Gerät ausgestattet sein. Das sind rund 34 Prozent. Der Minister erneuerte nach der Kabinettssitzung am Dienstag seinen Appell an die Kommunen. Erst vor rund einer Woche hatte er im Bayerischen Rundfunk Städte und Gemeinden aufgefordert, mehr Luftfilter anzuschaffen. Durch Förderprogramme von Freistaat und Bund stünden "dreistellige Millionenbeträge" bereit.

Verhaltenes Echo auf Förderprogramme von Bund und Freistaat

Es fehlten noch einige, die dieses Förderprogramm abrufen könnten, so Piazolo im BR. Die Hälfte der Anschaffungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte müssen allerdings die Kommunen selbst übernehmen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte nach der Kabinettssitzung, dass bislang rund 18 Prozent der neu ausgelobten Mittel aus dem Luftreiniger-Programm abgerufen worden seien. "Das ist immer noch zu wenig", so Söder.

Zweifel an Effizienz der Luftfilter

Gemeinden und Landkreise hatten die Luftfilterstrategie zuletzt vielfach infrage gestellt. Unter anderem bezweifelte Gemeindetagspräsident Uwe Brandl (CSU), dass Luftfilter einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Virenlast leisteten.

Tatsächlich ist der Nutzen der Geräte nicht gesichert. Eine im Juli veröffentlichte Studie der Universität Stuttgart etwa spricht sich dagegen aus, Luftfilter für alle Schulen anzuschaffen: "Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Pilotprojekt ist der flächendeckende Einsatz von Luftreinigungsgeräten nicht indiziert (angezeigt)." In einzelnen Klassenräumen, die zu kleine oder zu wenige Fenster haben, sollte aber der Einsatz mobiler Geräte oder der Einbau stationärer Filter geplant werden.

Inzidenz bei Bayerns Schülern steigt deutlich

Die Inzidenz unter Schülern ist während der ersten Schulwoche deutlich angestiegen. Vor allem Sechs- bis Elfjährige sind betroffen (Inzidenz von 149 auf 191), aber auch 12- bis 15-Jährige (175 auf 202). Bei unter Sechsjährigen und 16- bis 19-Jährigen ist die Inzidenz leicht gesunken. Zum Vergleich: Bundesweit ist die Inzidenz in den letzten Tagen gesunken. Am Dienstag liegt sie laut Robert Koch-Institut bei 68,5.

"Es liegt an den intensiven Tests", sagte Kultusminister Michael Piazolo. Sie könnten derzeit noch Infektionen zeigen, die in den Ferien wahrscheinlich unbemerkt geblieben sind, weil die Betroffenen keine Symptome hatten. Im Urlaub wurde nicht getestet, so erklärt sich Henrike Paede vom Bayerischen Elternverband die rasant gestiegenen Infektionszahlen der Jüngeren.

Infektiologe: Schulen trotz steigender Inzidenz geöffnet lassen

Dass sich die Kinder erst in der Schule angesteckt hätten, schließt Paede aus, weil diese Infektionen aufgrund der Inkubationszeit noch gar nicht in der Statistik auftauchen würden. Jeder positive Test, so Piazolo, bedeute auch, dass Schüler "aus dem System" genommen würden und keinen mehr anstecken könnten.

Der Regensburger Infektiologe Bernd Salzberger geht davon aus, dass der Schulbetrieb mit den aktuellen Schutzkonzepten erst einmal weiterlaufen könne. Der Trend zu steigenden Inzidenzen bei jüngeren Kindern zwischen fünf und elf Jahren sowie auch bei den bis 17-Jährigen sei bereits vor Ende der Schulferien erkennbar gewesen.

Landtags-SPD fordert Rücktritt von Piazolo

Generell bezeichnete der Kultusminister den Schulstart als gelungen: "Er hat weitgehend reibungslos funktioniert." Anders sieht das die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Sie forderte Piazolo am Dienstag zum Rücktritt auf.

Auslöser dafür sind unter anderem Schwierigkeiten beim Beginn der flächendeckenden Pooltests an den Grund- und Förderschulen. "Der Fehlstart der Pooltests ist nach dem fehlerhaften Programm Mebis und der Ausstattung mit Luftfiltern jetzt die dritte große Panne des Ministers", heißt es in der Pressemitteilung der SPD-Fraktion.

Bis spätestens Ende kommender Woche soll es nun an allen Grund- und Förderschulen in Bayern die neuen PCR-Pooltests geben, so Piazolo.