Schule im Fürther Stadion

Die Corona-Abstandsregeln sorgen in den Schulen für Raumnot. Die Spielvereinigung Greuther Fürth will ihren Partnerschulen jetzt Unterstützung an - sie sollen die Funktionsräume im Stadion nutzen können. Die Verantwortlichen des Vereins halten sogar eine Nutzung des VIP-Gebäudes als Ballsaal für möglich.

Keine Kosten für die Schulen

Dieses Angebot stellt die Spielvereinigung kostenlos zur Verfügung – der Verein will die Schulen so bei der Lösung von Raumproblemen unterstützen, die durch die Corona-Pandemie hervorgerufen werden. Erste Rückmeldungen seien bereits eingetroffen, teilt die Spvgg mit. So sollen die Schülerinnen und Schüler der Leopold-Ullstein-Realschule ihre Abschlussprüfungen im Inneren der Haupttribüne schreiben. Und die Leitung der Fürther Pestalozzi-Mittelschule will das VIP-Gebäude für die Zeugnisübergabe und eine kleine Entlassfeier nutzen – alles mit Blick durch die Panoramascheibe auf den Stadionrasen. Auch Unternehmen können das VIP-Gebäude für ihre Veranstaltungen buchen. Bis zu 70 Besucher sind nach dem ausgearbeiteten Hygienekonzept bei entsprechenden Abstandsregeln zugelassen.