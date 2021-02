Schule im Corona-Modus: Minister Piazolo antwortet BR24-Lesern

Bei diesem Thema kochen die Gemüter: Rund 900 Kommentare von BR24-Nutzern haben uns zum Thema Schulöffnungen erreicht – darunter viele Fragen an Kultusminister Michael Piazolo. Der Minister hat einen Teil der Fragen in der Münchner Runde mit dem Titel "Verärgerte Eltern, frustrierte Schüler: Wie kommt die Schule aus der Krise?" beantwortet. Viele weitere Fragen, die uns aus dem Netz erreicht haben, haben wir dem Minister nach der Sendung gestellt und seine Antworten hier zusammengefasst.

Erschöpfte Eltern, demotivierte Schüler

Schirin Hölzel und ihre Kinder sind erschöpft. Sie schreibt "Meine Kinder sind absolut demotiviert und ich komme von Tag zu Tag mehr an meine Grenzen!". Ähnlich sieht das auch Tina Barthelme. Sie sorgt sich über "die Langzeitfolgen des Distanzlernens" und hat Angst vor "Depressionen und gestörten Eltern-Kind-Beziehungen".

Angst vor Ansteckungen in der Schule

Neben vielen Kommentaren über Erschöpfungszustände und Demotivation bei Eltern sowie Schülern, machen sich einige BR24-Nutzer Sorgen über den Gesundheitsschutz ihrer Kinder. Marina Müller schreibt dazu: "In den Schulen herrscht keine FFP2-Maskenpflicht. Ist geplant, diese bei Schülerinnen und Schülern ab 15 Jahren verpflichtend einzuführen? Der Schutz aller Beteiligten wird dadurch zumindest ein wenig erhöht." Julia Schruff schlägt Plexiglasscheiben zwischen den Kindern als Teil des Hygienekonzeptes an Schulen vor. Für Anke Karsch hingegen müssten Schulen geschlossen bleiben, um alle Kinder zu schützen.

Michael Piazolo antwortet darauf folgendermaßen:

"Oberste Priorität hat für uns der Infektionsschutz aller Mitglieder der Schulfamilie. Alle Schritte zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden von den Fachexperten im Gesundheitsministerium freigegeben. Die im Landkreis/der kreisfreien Stadt zuständigen Gesundheitsämter können noch weitere Infektionsschutzmaßnahmen anordnen, wenn das Infektionsgeschehen es vor Ort erforderlich macht. An den Schulen besteht ein umfassendes Hygienekonzept, das laufend ergänzt und weiterentwickelt wird. So werden beispielsweise die Schülerinnen und Schüler der Abiturklassen durchgängig mit Mindestabstand auch im Klassenzimmer unterrichtet. Auf dem gesamten Schulgelände – einschließlich des Klassenraums – besteht Maskenpflicht und für die Anschaffung von CO2-Ampeln und Luftreinigungsgeräten wurde ein Förderprogramm aufgelegt." Michael Piazolo

Den Kindern den Druck nehmen

Simone Beckenbauers schreibt, dass ihr Kind seit der Pandemie an "Schlafstörungen, extremer Prüfungsangst und Unkonzentriertheit" leide. Daher fordert sie, den Lehrplan anzupassen und "den Kindern den Druck" zu nehmen. "Hier ist in meinen Augen Alarmstufe rot und ich als Mutter wünsche mir, dass endlich was für unsere Kinder getan wird", schreibt sie. Auch Chrissy Wiessner sieht den erhöhten Druck auf die Schüler als Problem und möchte vom Minister wissen: "Wie gedenken Sie den Druck für die Kinder in diesem und nächsten Schuljahr rauszunehmen und die entstandenen Lücken zu schließen?"

Hierzu antwortet Kultusminister Michael Piazolo:

"Wir stehen zum Qualitätsanspruch der bayerischen Schulen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf gute Bildung. Gleichzeitig sollen sie aber nicht die Leidtragenden für eine Situation sein, an der niemand die Schuld trägt. Auch in diesem Schuljahr sollen alle Schülerinnen und Schüler faire Rahmenbedingungen erhalten. Zeitlichen Druck – zum Beispiel durch eine Ballung von Schulaufgaben oder Probearbeiten – wollen wir vermeiden. So haben wir zum Beispiel die Zahl der verpflichtend vorgegebenen Schulaufgaben oder Probearbeiten reduziert. Beim Lehrplan gibt es verbindliche Hinweise zu Schwerpunktsetzungen an die Lehrkräfte. Vor allem in den Abschlussklassen werden prüfungsrelevante von nicht-prüfungsrelevanten Inhalten unterschieden: Die Schüler sollen sich darauf verlassen können, dass nur das in der Prüfung drankommt, was auch besprochen wurde. Zudem haben wir die Abschlussprüfungen in allen Schularten verschoben. Beim Übertritt haben wir den Termin für das Übertrittszeugnis verschoben, die Aufgaben für den Probeunterricht passen wir an die veränderten Rahmenbedingungen an." Michael Piazolo

Wie kann Bildungsungleichheit vermieden werden?

Eine weitere, häufig geäußerte Sorge vieler Nutzer ist die Bildungsungleichheit. Lehrer Ulrich Exinger fragt, wie er "den Spagat zwischen dem 'abgehängten' Schüler im Distanzunterricht und den Lehrplaninhalten, die zur zentralen Abschlussprüfung führen" bewältigen soll? Auch Tina Bahia sieht "eindeutig eine Chancenungleichheit" durch den Pandemie-bedingten Schulalltag und möchte wissen, wie Bildungsungleichheit verhindert und förderbedürftige Schüler angemessen gefördert werden können?

Kultusminister Piazolo antwortete so:

"Durch Änderung der Bayerischen Schulordnung wurden rechtzeitig die Rechtsgrundlagen für den Distanzunterricht geschaffen und mit einem 'Rahmenkonzept für den Distanzunterricht' zusätzlich die notwendigen organisatorischen und pädagogischen Vorgaben geregelt: Das Konzept sorgt für ein hohes Maß an Verbindlichkeit im Distanzunterricht für alle Schüler und Lehrkräfte in Bayern. Das Konzept strukturiert den Tagesablauf der Schüler und stellt den direkten, regelmäßigen Kontakt zwischen Schülern und Lehrkräften auf klar definierten Kommunikationswegen zu festgelegten Zeiten sicher. Regelmäßiges Feedback und regelmäßiger Kontakt zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sind die wichtigste Voraussetzung dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler auch im Distanzunterricht erreicht werden." Michael Piazolo

Unbürokratische Verteilung von Tablets und Co.

Weiter heißt es aus dem Kultusministerium: "Damit digital gestützter Distanzunterricht funktioniert, sind auch die entsprechen Geräte für Schülerinnen und Schüler nötig. Das Staatsministerium unterstützt die Schulaufwandsträger dabei, Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrerinnen und Lehrer mit digitalen Endgeräten zu versorgen. Die Auswahl, die Beschaffung sowie der Verleih digitaler Endgeräte an Schülerinnen und Schüler erfolgt bedarfsbezogen. Das Verfahren ist sehr unbürokratisch. Familien, die die technischen Voraussetzungen nicht oder nicht in passender Menge haben, werden also unterstützt. Uns ist sehr wichtig, dass kein Schüler 'abgehängt' wird. Dabei geht es nicht nur um Bildungsinhalte, sondern auch um die psychologische Situation der Kinder und Jugendlichen. Darauf haben unsere Lehrkräfte gemeinsam mit den Schulpsychologen und Schulsozialpädagogen ein besonderes Auge."

"Schulen und Gesundheitsämter sollen gemeinsam entscheiden"

Elmar Ehrich schreibt "Warum das Hin und Her zwischen Präsenz-, Distanz- und Hybridunterricht? Gerade, wo alle Systeme einigermaßen laufen." Andere Nutzer äußern ebenfalls ihr fehlendes Verständnis für die Entscheidungen des Kultusministeriums. Sie fühlen sich als Betroffene übergangen und fragen sich deswegen, wieso die Schulen nicht gemeinsam mit den Gesundheitsämtern entscheiden, welche Art des Unterrichts vor Ort angemessen ist.

Darauf antwortet Minister Michael Piazolo:

"Der von den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin getroffene Beschluss vom 13.12.2020 sieht eine Schließung der Schulen vor. Dieser Beschluss ist bis zum 14.02.2021 gültig. Ausnahmen sind demnach lediglich für Abschlussklassen vorgesehen. Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung setzt diesen Beschluss entsprechend um. Eine vorgezogene Öffnung von Schulen bei Unterschreiten bestimmter Inzidenzen ist insofern – auch aufgrund der nach wie vor instabilen Entwicklung des Infektionsgeschehens – nicht vorgesehen. Darüber, wie ab 15. Februar 2021 weiter vorzugehen ist, wird in der nächsten Woche beraten und entschieden." Michael Piazolo

Was passiert mit entfallenen Praktika?

Der monatelange Ausfall des Präsenzunterrichts hinterlässt aber nicht nur Lücken im theoretischen Wissen vieler Schüler. Einige leiden auch unter dem Ausfall ihrer Praktika. Lena Hochstraßer fragt deswegen, ob es "Ersatz" für die entfallenen Praktika und berufsvorbereitende Maßnahmen gibt?

Minister Piazolo:

"Grundsätzlich gilt: Zielgerichtete Praktika spielen in der Ausbildung eine wichtige Rolle für die Berufsorientierung. Mit Blick auf den aktuellen Arbeitsmarkt ist eine gezielte berufliche Orientierung erforderlich, damit die Jugendlichen Ausbildungsangebote gewinnbringend für sich nutzen können. Deshalb sind Betriebspraktika, dort wo sie möglich sind, grundsätzlich sinnvoll – immer aber unter der Maßgabe des Infektionsschutzes und der aktuellen rechtlichen Regelung." Michael Piazolo

Wann erhalten Lehrer ihre Dienstgeräte?

Auch viele Lehrer haben uns geschrieben, zum Beispiel Nicola Ef. Sie ärgert sich besonders über das Fehlen von technischen Arbeitsmitteln für Lehrkräfte: "In keinem anderen Beruf muss ich mir mein technisches Equipment selbst kaufen". Sie möchte von Minister Piazolo wissen: Können Sie nähere Information dazu äußern, zu welchem Zeitpunkt die Lehrer ihre Dienstgeräte erhalten?

Die Antwort von Kultusminister Piazolo:

"Aktuell gibt es in Bayern bereits rund 31.000 Lehrerdienstgeräte. Lehrkräfte, denen bislang kein dienstliches Gerät fest zugeteilt worden ist, nutzen bisher private Geräte, die sie von der Steuer absetzen können. Je nach Organisationsform und aktueller Infektionslage können auch Geräte in der Schule genutzt werden, um Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht zu erreichen. Für die Anschaffung und die Verteilung der Lehrerdienstgeräte sind die jeweiligen Schulaufwandsträger – also die Kommunen – zuständig, die spätestens seit der Information vom 12.01.2021 mit der Beschaffung beginnen konnten." Michael Piazolo

Lehrer kritisieren Informationspolitik

Saskia Götzfried und Evi Simon sind auch Lehrerinnen und fragen sich, warum zuerst die Presse informiert wird und nicht die betroffenen Schulleiter und Lehrer. Eine Situation, die viele Lehrkräfte beobachten. Insbesondere zahlreiche Schulleiterinnen und Schulleiter sind sauer, weil sie wichtige Informationen für den Schulbetrieb erst im Radio hören oder in der Zeitung lesen, bevor sie als Verantwortliche vor Ort vom Ministerium informiert werden.

Michael Piazolo sagt dazu:

"Die Pandemie entwickelt sich dynamisch und die politischen Entscheidungen, die auch den Schulbetrieb betreffen, können daher nur kurzfristig erfolgen. Deshalb werden alle Kanäle, auch die Medien, genutzt, um die Öffentlichkeit, also auch Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern schnellstmöglich zu informieren. Zudem ist das Kultusministerium als Behörde den Medien gegenüber auskunftspflichtig. So stellt beispielsweise alleine der BR seit Beginn der Pandemie in der Regel täglich Fragen an die Pressestelle. Oft geht es in diesen Fragen um Unterrichtsorganisation, die selbstverständlich beantwortet werden." Michael Piazolo