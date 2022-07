Schule fürs Leben – Kinder lernen in Projekt Alltagskompetenzen

Nirgendwo beteiligen sich so viele Bauernhöfe an der Projektwoche "Alltagskompetenz – Schule fürs Leben" wie im Landkreis Rosenheim, erzählt die Kreisbäuerin Katharina Kern. Über 90 Betriebe machen mit - in allen möglichen Sparten, die die Bauern und Bäuerinnen im Landkreis Rosenheim beackern: Eier und Milch, Getreide und Kartoffeln, Hühner und Ziegen.

Auch mal einen Knopf selber annähen können

Alltagskompetenz hat aber nicht nur mit Landwirtschaft zu tun. Im Grunde stecke in dem Thema noch viel mehr drin, meint Katharina Kern: "Dass ich auch mal was reparieren kann, dass ich mal einen Knopf oder Reißverschluss auswechseln kann an einer Hose, dass man möglichst unverpackt einkauft, dass man natürlich, regional und saisonal einkauft und auch selber kocht. Unsere Generation hat das daheim noch gelernt. Aber die Generation nach uns, da hat das Hauswirtschaftsfach nicht mehr den Stellenwert in der Gesellschaft, der der Hauswirtschaft eigentlich zukommt."

Landwirtschaft von Herzen

Nach dem Volksbegehren Artenschutz habe es Verletzungen gegeben. Viele Landfrauen und Landwirte hätten sich zu Unrecht an den Pranger gestellt gefühlt, meint die Rosenheimer Kreisbäuerin. Dabei laufe doch schon vieles richtig und die Projektwoche solle das den Kindern verdeutlichen.

Maria Riepertinger vom Wastlhof will sich jedenfalls weiterhin engagieren: "Ich mach das einfach gern mit den Kindern, ich brenne wirklich für diese Themen für die Kinder - Landwirtschaft wirklich von Herzen und von klein auf den Kindern in die Wiege gelegt."