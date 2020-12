Schule für Kranke: Unterricht für psychisch erkrankte Teenager

Noch ist die Schule für Kranke mit ihren zwei Klassenzimmer eine Baustelle. Tafeln und Schulbänke fehlen. Doch schon bald sollen in dem kleinen Gebäude, das auf dem Gelände der Martin-Luther-Schule im Nordosten Nürnbergs liegt, die ersten Jugendlichen unterrichtet werden.

Neuanfang nach langen Klinikaufenthalten

Die Teenager, die die Schule für Kranke besuchen, leben in der Jugend-Reha der Stadtmission nur wenige Meter entfernt. Für die Jugendlichen, die an schweren psychischen Problemen leiden, ist der Unterricht sehr wichtig, betont Bärbel List, eine der beiden Leiterinnen der Jugend-Reha. "Einige haben lange Klinikaufenthalte hinter sich. Andere sind monatelang nicht in die Schule gegangen, weil sie zum Beispiel wegen einer Depression nicht aus dem Bett gekommen sind", sagt List. Nun sollen die Jugendlichen langsam und behutsam an den Schulunterricht herangeführt werden.

Gemeinsamer Unterricht in der Schule für Kranke

In kleinen Gruppen werden die Jugendlichen jeden Tag in der Schule für Kranke unterrichtet. Je nachdem wie viel ihre Krankheit zulässt – am Anfang ein bis zwei Stunden pro Tag später auch ein voller Schultag. Keine einfache Aufgabe: Die Jugendlichen sind zwischen 14 und 18 Jahren alt und haben unterschiedliche Schularten besucht. "Es wird eine Herausforderung sein, mit dem Unterricht jedem gerecht zu werden", so List.

Jugend-Reha: Heimat auf Zeit

Das Projekt wird von der BR-Spendenaktion Sternstunden unterstützt. Auch die Jugend-Reha der Stadtmission Nürnberg konnte mit Spenden von Sternstunden gebaut werden. Die Einrichtung hat seit wenigen Wochen geöffnet. Die ersten Jugendlichen sind bereits eingezogen. Insgesamt können 28 Teenager bis zu eineinhalb Jahre hier leben. In der Zeit sollen sie sich stabilisieren und neuen Mut fassen, sagt die Leiterin Anita Krivec. Die Jugendlichen lernen in der Jugend-Reha, mit ihren Krankheiten umzugehen und selbstständig zu werden, um so ihr Leben in der Zukunft zu meistern.

Freundliche Atmosphäre

Die Jugendlichen leben dabei in Wohngruppen zusammen, teilen sich Küche und Wohnzimmer. Sie können sich aber auch zurückziehen. Jeder hat sein eigenes Zimmer mit Bad. Die Räume sind hell und gemütlich. Durchs Fenster sehen die Teenager ins Grüne. "Es ist wichtig, dass sie sich hier wohlfühlen", sagt Krivec. Zusammen mit Therapeuten und Ärzten erarbeiten sie ein Therapieprogramm.

Hohe Nachfrage, wenige Plätze

Die Nachfrage ist enorm. In ganz Deutschland gibt es für Jugendliche momentan etwa 100 Plätze in medizinischen Reha-Einrichtungen. Der Bedarf werde aber auf mehr als 1.000 Plätze geschätzt, sagt Krivec. "Wir wollen jetzt Nordbayern versorgen, aber es wird mit Sicherheit nicht reichen", betont Krivec. Neben der Jugend-Reha in Nürnberg gibt es in Bayern nur noch eine weitere Einrichtung im Süden in der Herzogsmühle bei Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau.