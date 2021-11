Schuldnerberater: Klientel hat meist nicht mehr als tausend Euro

Die Corona-Pandemie bringt auch in Schwaben Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. Hilfsangebote machen Schuldnerberater wie Rainer Storf von der Caritas in Augsburg. Bis Donnerstag trifft er sich in Augsburg mit Kollegen aus ganz Bayern zu Workshops und um sich auszutauschen.

Plötzlich von Kreditraten überfordert

Storf berät vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen, oft ohne Ausbildung, bei Zeitarbeitsfirmen angestellt oder – wegen Corona – über Monate in Kurzarbeit. Meist, so Storf, gehe es um Menschen, die einen Kredit aufnehmen, etwa um ein Auto zu kaufen oder um eine Wohnung einzurichten. Die Ratenzahlung funktioniere meist zumindest halbwegs vernünftig, bis zu einer Krise, die das verfügbare Einkommen sinken lässt. Die Raten für den Kredit bleiben dann unverändert, mit Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld aber können sie nicht mehr bedient werden.

Keine "konsumgeilen Schuldner" in der Beratung

Dabei betont Storf: "Dieses Bild des konsumgeilen Schuldners kenne ich im Grunde nicht." Er berichtet vor allem von Menschen, denen im Schnitt tausend Euro zur Verfügung stehen, mit denen dann auch alle Fixkosten abgedeckt sein müssen. Bei seinen Beratungen setzt Storf darauf, Mut zu machen, die jeweilige Situation zu analysieren und dann einen individuellen Weg raus aus der Überschuldung zu finden.

Dass Menschen später noch einmal zur Schuldnerberatung kommen, beschreibt Storf eher als Ausnahme, sagt aber auch: "Das Thema Schulden ist sehr stark mit Scham verbunden". Das könne Menschen auch von einem zweiten Anlauf abhalten.