Schulden: Junge Erwachsene brauchen mehr Kompetenz in Geldfragen

Besonders nach dem Einzug in die erste eigene Wohnung oder WG sei der Kauf auf Pump verlockend, erklärt Inge Brümmer, Leiterin der Jugendschuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt in München.

Laut der Bundesstatistik der Schuldnerberatungen haben junge Ratsuchende meist Probleme mit den Handy-Kosten. Lockangebote werben mit null Prozent Zinsen, etwa für Mobilfunkverträge mit neuem Handymodell, aber in den Vertragsbedingungen fänden sich dann oft steigende monatliche Raten, hohe Vertragskosten und Verzugszinsen. Ein wegen Ratenverzugs vom Anbieter gekündigter Mobilfunkvertrag könne Rückzahlungsforderungen in Höhe von 1.000 bis 2.000 Euro bedeuten, warnt Schuldnerberaterin Inge Brümmer.

Kompetenz in Finanz- und Geldfragen fehlt

Einer Statista-Umfrage aus dem Jahr 2020 zufolge nutzten 48 Prozent der Befragten am liebsten Internet-Shops und Bezahldienste. Anbieter wie Klarna oder Paypal arbeiten mit über 450.000 Online-Händlern zusammen, der Kontostand zeigt jungen Konsumenten erst später, wie hoch sich Kosten und Zinsen der einzelnen Anbieter aufsummieren. Wer schnell per Click Cookies oder AGBs zustimmt, um die Apps oder Websites nutzen zu können, übersieht Schuldenfallen im Kleingedruckten, warnen die deutschen Verbraucherschutzzentralen.

Problematisch seien auch kleine Einzelabbuchungen über Googlepay oder Applepay, ob an der Supermarktkasse oder im Internet, weil sie sich unbemerkt aufsummierten. Inge Brümmer fordert deshalb, dass im regulären Schulunterricht Kenntnisse über Konsum- und Budgetplanung fest verankert werden. Bei einer Jugendstudie des Deutschen Bankenverbands 2021 gaben zwei Drittel der Befragten an, in der Schule nur wenig über Geld und Wirtschaft erfahren zu haben.

Prävention an Schulen wird wichtiger

Das bayerische Kultusministerium will mit seinem Konzept "Schule für's Leben" gezielt Alltags-Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler fördern, auch beim Verbraucherverhalten und der Haushaltsführung. Verpflichtende Projektwochen und Workshops schon ab der Grundschule sollen mit Hilfe externer Experten Basiswissen vermitteln. Dabei wählen die Schulen aus, welche Themen aus dem Alltagsleben sie in den Mittelpunkt stellen.

Die steigenden Energiekosten sind aktuell an über 70 "Partnerschulen Verbraucherbildung" das Schwerpunktthema für Projektwochen des Verbraucherservice des Katholischen Frauenbunds in Bayern. Im Internet bietet der Verbraucherservice einen Podcast zum Thema "Finanzen für junge Leute" an.

Das Vorwissen in den Klassen sei sehr unterschiedlich, erklärt Ruth Pfeffer von Cash-Less München. Ihr Team gibt Workshops zu Geld und Schuldenprävention an Berufs-, Mittel- und Grundschulen, Partner des Projekts ist das Sozialreferat der Landeshauptstadt und der Kreisjugendring. Mit Hilfe von Unterrichtsmappen, Filmen, oder Planspielen lernen die Workshop-Teilnehmer, ihre Ausgaben zu planen und Schuldenfallen zu vermeiden.

Melanie Schmerbeck kümmert sich in der Sozialberatung der Caritas in Erding um die Jugendschuldnerberatung sowie Prävention und hat dazu das Planspiel "Fit for Live" entwickelt. Die Sozialarbeiterin erlebt großes Interesse: Viele Schülerinnen und Schüler seien erschrocken, wie teuer vor allem Wohnen sei und wie wenig von einem Brutto-Arbeitsverdienst tatsächlich übrigbleibe für Freizeitkonsum.

Immer mehr junge Menschen verschuldet

Meist belaufen sich die Schulden junger Menschen auf wenige Hundert Euro, so die Bundesstatistik der Schuldnerberatungen in Deutschland. Gründe für eine höhere Verschuldung sind meist frühe Familiengründung oder Scheidung, der Wegfall eines Nebenjobs, Arbeitslosigkeit, Erkrankungen oder Suchtprobleme. Die Rate unter 30-Jähriger, die bereits mit mehreren Tausend und sogar Zehntausend Euro verschuldet sind, steigt bundesweit, eine Überschuldung droht vorwiegend Menschen mit sehr geringem Einkommen.

Das ISKA-Team vom Institut für soziale und kulturelle Arbeit in Nürnberg bietet regelmäßig "My Cash"-Sprechstunden für unter 25-Jährige an. Laut Schuldnerberater Michael Weinhold macht diese Gruppe vier bis sechs Prozent aller Ratsuchenden der Schuldnerberatung in Nürnberg aus. Doch es gebe eine hohe Dunkelziffer, so Weinhold. Oftmals könnten in diesem Alter die Eltern in finanziellen Notlagen noch aushelfen.

Schuldnerexperten helfen mit Entschuldungsplänen sowie bei Privatinsolvenz

Die Schuldnerexperten machen mit Ratsuchenden einen Kassensturz, vereinbaren Rückzahlpläne oder Zahlpausen, zum Beispiel bis zum Abschluss einer Ausbildung. Bei einer ausweglosen Überschuldung begleiten sie die Privatinsolvenz ihrer Klienten, die nach drei Jahren zur Restschuldbefreiung führt. Dabei sind Entschuldung und Haushaltsplanung eingebettet in eine umfassende psychosoziale Betreuung. Hilfe bieten bayernweit Fachstellen der Sozialdienste und Sozialreferate der Landkreise und Gemeinden.