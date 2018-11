Schulchor aus Furth singt in der Carnegie Hall in New York

Große Ehre für den Schulchor des Maristen-Gymnasiums aus Furth bei Landshut. 26 Schülerinnen und Schüler dürfen in New York auftreten - Heute haben sie sich auf den Weg gemacht.

Anlass: Ende des Ersten Weltkriegs

Am 11. November führen mehrere Chöre und Orchester aus der ganzen Welt anlässlich des 100-jährigen Ende des Ersten Weltkriegs die "Great War Symphony" von Patrick Haws in der weltberühmten Carnegie Hall in New York auf - und die 26 Schüler aus Furth sind bei dieser einzigartigen Veranstaltung mit dabei.

Der Chor aus Furth ist der einzige aus dem deutschsprachigen Raum, der die Möglichkeit hat, bei dem Projekt in New York mitzusingen. Zu verdanken ist es dem Engagement der beiden Musiklehrer Matthias Schäffer und Nikoslav Firnkess. Im Zuge von Recherchen über den Ersten Weltkrieg stieß man auf die Veranstaltung in der Carnegie Hall und hat sich kurzerhand beworben - und bekam schließlich die Zusage, an der Symphonie mitzuwirken.

Geprobt wurde für das Großereignis seit dem Sommer.