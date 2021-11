Schulbusunfall in Gemünden: Mädchen wurde eventuell geschubst

Ein elfjähriges Mädchen, das am 27. Oktober in Gemünden am Main von einem Schulbus erfasst und schwer verletzt wurde, ist nach neuesten Erkenntnissen der Polizei möglicherweise geschubst worden. Bei der Unfallaufnahme hatten sich Hinweise ergeben, dass ein Mitschüler das Mädchen am Gemündener Busbahnhof vom Bussteig geschubst hatte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich dieser Verdacht und ein ebenfalls elfjähriger Mitschüler konnte ermittelt werden.

Busfahrer registriert Schlag-Geräusch

Am 27. Oktober befand sich die Schülerin zusammen mit etwa 30 bis 40 Schülern am Busbahnhof der Zustiegs-Insel 3. Ein ankommender Bus wollte gerade die Haltestelle 4 anfahren, an der ebenfalls Schüler eng anstanden. Der Busfahrer hörte hierbei ein Schlag-Geräusch und sah daraufhin im Außenspiegel, dass ein Mädchen zwischen dem hohen Bordstein und der Seitenwand des Busses saß. Er hielt sofort an.

Schülerin noch immer im Krankenhaus

Das Mädchen erlitt bei dem Vorfall schwerste Verletzungen und befindet sich derzeit noch in einem Würzburger Krankenhaus. Sie musste bereits mehrfach operiert werden und wird auch noch einige Zeit im Krankenhaus bleiben müssen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde die Elfjährige seitlich gegen den einfahrenden Schülerbus geschubst, so dass ihr Fuß offensichtlich vom linken Vorderreifen am Bus teilweise überrollt wurde.

Polizei startet Aufklärungsarbeit an den Schulen

Die Polizei ermittelt weiterhin und steht auch in enger Verbindung mit den Schulen, um den Vorfall nach den Herbstferien auch im Unterricht zu thematisieren und aufzuarbeiten. Zusätzlich bittet die Polizei darum, den Vorfall auch zuhause zu thematisieren. Mögliche Unfallzeugen sollen sich bei der Polizei Gemünden unter der Tel.-Nr. 09351/97410 melden.