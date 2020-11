Schulbusunfall bei Hofheim – mehrere Kinder verletzt

Ein Schulbus war mit 20 Kindern zwischen Hofheim und Haßfurt im Landkreis Haßberge unterwegs, als ein Lastwagen in den Bus prallte. Laut dem Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes Michael Will sind bei dem Unfall mehrere Kinder verletzt worden.

Rund 20 Schüler saßen im Bus

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Lkw-Fahrer von der Bundesstraße 303 auf die Staatsstraße einbiegen. Dabei hat er den Schulbus übersehen und ist seitlich mit ihm zusammengestoßen. In dem Bus saßen nach Angaben des Sprechers rund 20 Kinder aus der Grund- und Mittelschule Hofheim. Insgesamt wurden bei dem Unfall acht Kinder verletzt, eines davon schwer. Die Verletzten sind in die Krankenhäuser nach Schweinfurt, Haßfurt und Ebern gekommen.

Notfallseelsorger betreuen Kinder und Eltern

Die unverletzten Kinder und deren Eltern, die an die Unfallstelle gekommen sind, wurden in das Rot-Kreuz-Haus in Hofheim gebracht. Dort werden sie von drei Notfallseelsorgern betreut.