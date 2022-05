Mehrere Verletzte bei Schulbusunfall in Schmidmühlen

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Montagnachmittag im oberpfälzischen Schmidmühlen im Kreis Amberg-Sulzbach mehrere Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann habe von Einsatzkräften der Polizei aus seinem Wagen befreit werden müssen, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

In dem Bus befanden sich zwölf Schulkinder, in einer ersten Meldung hatte die Polizei von 14 Kindern berichtet. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge in einer langgezogenen Kurve. Dabei sei ein Pkw frontal mit dem entgegenkommenden Bus zusammengestoßen. Zwei der Schulkinder seien dabei leicht verletzt worden. Sie wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Auch die übrigen Kinder habe man vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht, um Verletzungen auszuschließen.

Schürfwunden bei einigen Kindern

14 Kinder und zwei Erwachsene in dem Schulbus sind weitestgehend nur mit dem Schrecken davongekommen, so die Polizei, obwohl der Bus von der Straße abgekommen war. Einige Kinder hätten leichte Verletzungen erlitten, wie etwa Schürfwunden, sagte ein Polizeisprecher. Zur Ursache des Unfalls und zur Höhe des Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Der Busfahrer und die Betreuerin der Kinder blieben laut Polizei unverletzt.

US-Militärpolizei eingeschaltet

In dem Schulbus saßen den Polizeiangaben zufolge auch Kinder von Angehörigen der US-Streitkräfte, die in der Nähe stationiert sind. Deshalb sei auch die US-Militärpolizei eingeschaltet worden. Bus und Pkw wurden laut Polizei bei dem Unfall und auch durch die Rettungsmaßnahmen massiv beschädigt. Der Sachschaden liege nach ersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro.