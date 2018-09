Schulbus-Unfall: Zwölf Kinder im Landkreis Bayreuth verletzt

Drei Kinder wurden laut Polizei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen wurden von ihren Eltern abgeholt oder vom Busunternehmen nach Hause gebracht. Auch der 64-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Tier ausgewichen

Der Bus war auf der Kreisstraße von Trockau nach Pegnitz im Landkreis Bayreuth unterwegs, als er nach links von der Straße abkam. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer einem Tier ausgewichen sein könnte. Der Schulbus kam in einer leicht abschüssigen und aufgeweichten Wiese kurz vor Leups zum Liegen.

Aufwendige Bergungsarbeiten

Während der Bergungsarbeiten war die Straße zeitweise komplett gesperrt. Die Bergung sei sehr aufwändig und dauert noch an, so die Polizei. Während der holprigen Fahrt in der Wiese rissen drei Scheiben an dem Schulbus. Zu Schnittverletzungen kam es aber nicht. An dem Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden.