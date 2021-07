22.07.2021, 14:18 Uhr

Schulbus-Unfall: Fahrer reanimiert, vier Kinder leicht verletzt

In Großaitingen ist am Donnerstagmorgen ein Schulbus verunglückt. Der Fahrer war am Steuer zusammengebrochen. Sein Bus krachte unkontrolliert in ein Tor. Der 60-Jährige musste wiederbelebt werden, vier Kinder wurden leicht verletzt.