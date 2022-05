Schulbus und Transporter kollidieren: Mehrere Kinder verletzt

Auf der B22 im Landkreis Bamberg hat es am Montagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Dabei sind laut Polizeiangaben sieben Personen, darunter mehrere Schulkinder, verletzt worden.

Mehrere Schulkinder bei Unfall verletzt

Wie die Beamten dem BR auf Anfrage bestätigen, sind dabei in der Nähe der Auffahrt zur B505 gegen 07.40 Uhr ein Schulbus und ein Kleintransporter kollidiert. Es wurden dabei vier Personen leicht verletzt, drei erlitten schwere Verletzungen, so ein Sprecher der Polizei. An der Unfallstelle ist die B22 aktuell gesperrt.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Erkenntnisse gibt.