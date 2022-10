Ministerium sorgt für Verwirrung um Schulbus-Maskenpflicht

Schon zum dritten Mal starteten Bayerns Schüler im September in ein Corona-Schuljahr. Die Regeln haben sich in dieser Zeit unzählige Male geändert. Kurz nach Schulstart hat das bayerische Kultusministerium daher ein Schreiben mit aktuellen Hygienemaßnahmen herausgegeben. Doch genau das sorgte im Landkreis Miltenberg für Unsicherheit.

Konkret folgende Passage: "Im öffentlichen Personennahverkehr gilt die dort geregelte Maskenpflicht. Im freigestellten Schülerverkehr, also in den Schulbussen, wird das Tragen einer Maske als wichtiges Element des Infektionsschutzes empfohlen." Laut Landratsamt Miltenberg gab es in der Folge zwar keine Probleme mit Schülern, die keine Maske tragen wollten, jedoch einige Verwirrung in der Schülerschaft: Sind Masken im Bus zur Schule nun Pflicht oder eine Empfehlung?

Landratsamt veröffentlicht Klarstellung

Am Donnerstag die Klarstellung per Pressemitteilung: "Das Landratsamt Miltenberg weist darauf hin, dass für Schülerinnen und Schüler in Linienbussen weiterhin das Tragen einer medizinischen Maske erforderlich ist." Die Begründung: Im Landkreis Miltenberg sei der Schülerverkehr in den allgemeinen ÖPNV integriert. Es handele sich dort auch, wenn sie überwiegend von Schülerinnen und Schülern genutzt würden, um Linienbusse, wo das Tragen von Masken weiterhin notwendig sei.

Der Urheber des verwirrungsstiftenden Schreibens verwies BR24 auf Nachfrage an das für diese rechtlichen Fragen zum Infektionsschutz zuständige Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Dort bestätigt man die oben genannte Regel und erklärt, dass im ÖPNV weiterhin eine Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen Gesichtsmaske vorgesehen sei.

Ministerium: Maskenpflicht im ÖPNV gilt

Darüber hinaus präzisiert ein Ministeriumssprecher: "Der freigestellte Schülerverkehr fällt nicht unter den Begriff des ÖPNV, weshalb bereits bislang im freigestellten Schülerverkehr keine Maskenpflicht bestand. Anders als im ÖPNV haben die Schülerinnen und Schüler im freigestellten Schülerverkehr in der Regel keinen Kontakt zu vulnerablen Personen, die auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen sind." Die Differenzierung mache daher Sinn und eine Verschärfung der geltenden Regel sei nicht nötig.

Heißt: Wenn Schüler in Bayern öffentliche Verkehrsmittel benutzen, die auch von Nicht-Schülern benutzt werden oder auch nur benutzt werden können, herrscht dort die allgemeine Maskenpflicht ohne Ausnahme – egal, ob man diese umgangssprachlich als Schulbusse bezeichnet oder nicht. Diese Regel gilt zudem nicht nur für Busse, sondern auch etwa für U-Bahnen oder Züge. Nur in Fahrzeugen, die speziell vom Schulträger nur für die Beförderung von Schülern vom und zum Unterricht bereitgestellt werden, wird diese zur Empfehlung.

Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen ist gerade der Schülerverkehr auf dem Land größtenteils in den allgemein zugänglichen Linienverkehr integriert. Für große Teile der bayerischen Schülerschaft heißt es auf dem Schulweg daher wohl weiterhin: Maske tragen.