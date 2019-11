Schulbus in Unfall verwickelt – Vier Kinder leicht verletzt

Am Dienstag waren zwei Autos gegen 12.15 Uhr an einer Abfahrt zu einem Feldweg aufeinander gefahren. Gleichzeitig näherte sich der Schulbus in der Gegenrichtung. Der Busfahrer bremste sofort ab und konnte dadurch eine Kollision mit einem der Fahrzeuge verhindern.

Drei Schulkinder ins Krankenhaus gebracht

Durch das Bremsmanöver wurden insgesamt vier Kinder im Schulbus leicht verletzt. Drei von ihnen im Alter von acht und neun Jahren brachte der Rettungsdienst nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik, die anderen kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon.