Schulbus brennt bei Irgertsheim aus

Der Bus fing am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr am Kreisverkehr bei Irgertsheim, dem westlichsten Stadtteil von Ingolstadt, Feuer. Die 58-jährige Busfahrerin stoppte sofort und verließ mit den Fahrgästen, zehn Berufsschüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, den Bus.

Brandursache ungeklärt

Zahlreiche Feuerwehren aus Ingolstadt und der Umgebung, darunter aus Neuburg an der Donau und Bergheim, konnten nichts mehr ausrichten. Der Bus brannte fast komplett aus. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 Euro. Was den Brand auslöste, war am Dienstagnachmittag nicht bekannt.

Die Schüler, die wie 58-Jährige unverletzt blieben, wurden mit einem Ersatzbus nach Neuburg gefahren.