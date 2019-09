Schulbeginn an Bad Staffelsteiner Schule wegen Asbest verschoben

Die Viktor-von Scheffel-Realschule in Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels muss in der kommenden Woche trotz Schulstarts geschlossen bleiben. Das hat Landrat Christian Meißner (CSU) mitgeteilt. Denn bei Schadstoffmessungen im Zuge einer geplanten Generalsanierung sind in verschiedenen Räumen der Schule zum Teil erhöhte Asbest-Werte festgestellt worden.

Schulstart eine Woche später

Eine Spezialfirma arbeitet bereits seit vergangener Woche daran, die entsprechenden Stellen abzudichten und die Räume zu säubern. Um die Arbeiten weiterführen und abschließen zu können, bleibt die Realschule deshalb bis einschließlich Montag, den 16. September, geschlossen. Der erste Schultag ist somit Dienstag, der 17. September.

Sicherheit hat Vorrang – Kinder sollen anderweitig betreut werden

Kinder, die in der kommenden Woche nicht zuhause bleiben können, sollen anderweitig betreut werden. Das organisieren derzeit das Landratsamt und die Schule. Die Eltern werden in Kürze auch schriftlich über den verzögerten Schulstart und die Auswirkungen informiert. Man lasse erst wieder Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in die betroffenen Räume, wenn die Messwerte dies zulassen, sagte Landrat Meißner dem BR. Sicherheit habe absoluten Vorrang.

Hunderte Schüler betroffen

Etwa 550 Schülerinnen und Schüler und 43 Lehrkräfte sind von dem Asbestfund betroffen. Man wolle bei diesem Thema absolute Transparenz und Offenheit gegenüber allen Betroffenen, so Meißner weiter. Man bemühe sich, so schnell wie möglich entsprechende Containerbauten zu besorgen, in denen der Unterricht stattfinden kann. Frühestens im Februar 2020 könnten die regulären Klassenzimmer nach Angaben des Landratsamtes wieder genutzt werden.