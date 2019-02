Schulausfall in mehreren Landkreisen, Probleme bei Flug und Bahn

Auswirkungen auf Flug- und Bahnverkehr

Der anhaltende Schneefall in Südbayern am Sonntag hat auch Auswirkungen auf Bahn- und Flugreisende. Am Flughafen München wurden 240 Verbindungen gestrichen. Rund 170 Verbindungen waren mehr als eine halbe Stunde verspätet.

Probleme mit dem Schnee hat auch die Bayerische Oberlandbahn (BOB). Am Sonntag verkehrten die Züge nur zwischen München und Holzkirchen.

Für die Strecken ab Holzkirchen nach Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell kam es zu Streckensperrungen. Noch am Sonntagabend hieß es, man arbeite mit "Hochdruck daran die Gleise und Weichen vom Schnee zu befreien". Am Sonntagabend sollte der Verkehr zwischen Holzkirchen und Lenggries wieder aufgenommen werden. Der Zugverkehr nach Bayrischzell soll spätestens am Montagmorgen wieder laufen. Da Arbeiten noch bis in die Nacht andauern und für den Betriebsstart nach Bayrischzell vielleicht nicht ausreichend Fahrzeuge gebracht werden können, wies die BOB darauf hin, dass es auch am Montagmorgen noch zu Einschränkungen kommen kann.

Straßenverkehr weiter beeinträchtigt

Nachdem am Sonntagmorgen vereinzelt Straßen von umgestürzten Bäumen befreit werden mussten und einige Straßen kurzzeitig gesperrt werden mussten, ist aktuell die B307, Tatzelwurm-Bayrischzell, zwischen dem Abzweig nach Rosengasse und Bayrischzell wegen Lawinengefahr komplett gesperrt. Auf der Staatsstraße Neuhaus-Spitzingsee herrscht zwischen dem Ende der Straße und Neuhaus in beiden Richtungen Schneekettenpflicht.

