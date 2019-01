Schulausfall in Lindau: Landrat schaltet Kommunalaufsicht ein

Wegen der Schulausfälle der vergangenen Tage im Stadtgebiet Lindau hat der Lindauer Landrat Elmar Stegmann die Kommunalaufsicht eingeschaltet. Dem BR sagte er, die Stadt Lindau habe Nachholbedarf was die Verkehrssicherungspflicht angehe. Im gesamten übrigen Landkreis habe der Räumdienst bei wesentlich mehr Schnee viel besser funktioniert.

Lindaus Gegenargument: Besonders viele Bäume

Bei der Stadt heißt es zur Verteidigung, in Lindau sei die Situation eine besondere, weil es in der Stadt besonders viele Bäume gebe. Schneefälle wie in den vergangenen Tagen seien die Bäume nicht gewöhnt, deswegen seien viele gebrochen. Die abgebrochenen Äste behinderten daraufhin den Räumdienst oder hingen als Gefahr für Verkehrsteilnehmer lose in den Bäumen und mussten von der Stadtgärtnerei abtransportiert werden.

Ungewöhnlich nasser Schnee

Außerdem sei der Schnee durch den anhaltenden Regen ungewöhnlich nass und schwer geworden. Mit 16 Fahrzeugen sei man für gewöhnlichere Wetterlagen eigentlich gut gerüstet, heißt es bei der Stadt.