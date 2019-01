Schulausfälle nur noch im Kreis Traunstein und Berchtesgaden

In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen wurde der Katastrophenfall aufgehoben und der Unterricht findet ab Mittwoch wieder regulär statt. Der Katastrophenfall gilt aktuell zwar noch im Landkreis Miesbach, die Behörden entschieden aber, dass der Unterricht wieder stattfinden soll. Auch in der Stadt Kempten und im Landkreis Oberallgäu in Schwaben ist wieder normaler Schulbetrieb.

Schulausfälle weiterhin in Traunstein und Berchtesgadener Land

Anders in den oberbayerischen Katastrophenfall-Regionen Traunstein und Berchtesgadener Land: Im Landkreis Traunstein fällt auch am Mittwoch die Schule aus. Am Donnerstag und Freitag bleiben nur Schulen im südlichen Landkreis geschlossen. Die genaue Übersicht ist auf www.traunstein.com zu finden.

Im Landkreis Berchtesgadener Land findet wieder an allen Schulen regulärer Unterricht statt. Ausnahmen sind am Mittwoch noch die FOS und das Gymnasium der Christophorusschulen in Berchtesgaden.