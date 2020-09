Schulanfang in Oberfranken: Zahl der Erstklässler gestiegen

8.331 Kinder in Oberfranken haben am Dienstag (08.09.20) ihren ersten Schultag. Das sind etwa 150 Erstklässler mehr als im vergangenen Schuljahr und etwa 130 mehr als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das meldet die Regierung von Oberfranken.

Knapp 170 neue Lehrkräfte zum Schulanfang

Demnach seien auch 168 Lehrkräfte für Grund- und Mittelschulen neu eingestellt oder aus anderen bayerischen Regierungsbezirken nach Oberfranken versetzt worden. Es stünden somit genügend Lehrer bereit, um den Pflichtunterricht und notwendige Förderangebote in allen Landkreisen zu garantieren, heißt es.

Oberfranken investiert wegen Corona in Digitalisierung der Schulen

Unterdessen soll die Digitalisierung der Schulen im neuen Schuljahr weiter voranschreiten. Ziel sei es, dass die Schulen besser vorbereitet seien, wenn Klassen im Zuge einer neuen Pandemiewelle wieder ganz oder teilweise zuhause unterrichtet werden müssten. Über 21 Millionen Euro seien zuletzt für Glasfaseranschlüsse und die Ausrüstung mit digitalen Geräten an oberfränkische Schulen geflossen.

Technik fürs Homeschooling, Schulungen für Lehrkräfte

Mehr als sechs Millionen Euro davon seien in Endgeräte wie Laptops und Tablets investiert worden, die sich sozial schwache Familien im Falle eines erneuten Distanzunterrichts ausleihen könnten. Mehr als 1.000 Lehrer in Oberfranken seien zudem in den vergangenen Monaten geschult worden, um digitale Hilfsmittel im Unterricht besser einsetzen zu können.