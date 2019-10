Nach Schulbrand in Berchtesgaden: Bald wieder Unterricht

Jetzt steht fest, wie es für die etwa 130 Schüler der niedergebrannten Christophorus-Grund- und Mittelschule auf der Buchenhöhe in Berchtesgaden weitergehen wird.

Unterricht im Gymnasium in Schönau am Königssee

Die Schülerinnen und Schüler haben ab Donnerstag (10.10.19) wieder Schulunterricht. Sie werden in zehn Räumen am Christophorus-Gymnasium in der Gemeinde Schönau am Königssee unterrichtet. Träger für dieses Gymnasium ist ebenso wie für die Grund-und Mittelschule in Berchtesgaden das Christliche Jugenddorf Bayern (CJD).

Schüler und Schülerinnen wohnen weiter auf der Berchtesgadener Buchenhöhe

Der Gesamtleiter des CJD Bayern, Christian Hinterbrandner, bestätigte dem BR, dass die Schülerinnen und Schüler in ihre Wohngruppen auf dem Gelände des CJD in Berchtesgaden/Buchenhöhe zurückkehren und dort auch weiter wohnen können. Durch den Brand war auch das Gebäude mit der zentralen Heizungsanlage für das gesamte Gelände betroffen, diese Anlage ist inzwischen wieder in Betrieb.

Kinder leiden unter chronischen Krankheiten

Viele der Schülerinnen und Schüler auf der Buchenhöhe leiden unter Asthma oder anderen chronischen Krankheiten. Durch die Rückkehr auf die Buchenhöhe ist die medizinische Betreuung gesichert. Von der Buchenhöhe aus werden sie dann für den Schulunterricht nach Schönau am Königsee gebracht, das ist eine Strecke von etwa zehn Kilometern.

Verheerendes Feuer bei Berchtesgaden brach am Freitag aus

Die Gebäude der Christophorus Grund- und Mittelschule auf der Buchenhöhe bei Berchtesgaden waren am frühen Freitagmorgen (04.10.19) fast vollständig abgebrannt. Dabei entstand ein Millionenschaden, verletzt wurde niemand. Die Suche nach der Brandursache geht weiter. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim kann es aber noch Wochen oder sogar Monate dauern, bis die Brandfahnder ein Ergebnis vorlegen können.