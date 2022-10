Schuhbeck-Prozess: Steuerverkürzung oder Steuerhinterziehung?

Der Starkoch Alfons Schuhbeck muss sich seit heute vor dem Landgericht in München wegen diverser Steuerstraftaten verantworten. Ihm wird vorgeworfen, dass er seine Steuerlast verkürzt hat, in dem er Steuern hinterzogen hat.

Der mitangeklagte IT-Fachmann im Steuerverfahren gegen Alfons Schuhbeck hatte am Vormittag den Promikoch umfassend belastet. Demnach habe Schuhbeck den IT-Fachmann angewiesen, das Kassensystem im Restaurant "Orlando" so zu manipulieren, dass man die Tageseinnahmen reduzieren könnte. Schuhbeck soll wörtlich gesagt haben: "Mach mir das, du kostest mir eh schon genug Geld!"

Verhandlungspause nach dem "Wumms"

Nachdem vom Finanzamt 2018 eine Betriebsprüfung angesetzt worden sei, habe der angeklagte IT-Fachmann erkannt, dass der Betrug aufliegen könnte und hatte sich laut eigener Aussage deswegen selbst an die Behörden gewandt. Die Vorsitzende Richterin unterbrach nach der Aussage die Verhandlung mit den Worten: "Nach diesem Wumms brauchen wir eine Viertelstunde Verhandlungspause."

Schuhbeck selbst nahm die Aussage regungslos zur Kenntnis. Seine Anwälte hatten noch vor der Aussage des Mitangeklagten darauf hingewiesen, dass nicht zu beweisen sei, ob Schuhbeck selbst von der Manipulation gewusst habe. Dafür liege kein einziger Beweis vor.

Das sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-jährigen Alfons Schuhbeck vor, insgesamt 2,3 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Nach der Abgabenordnung (§ 370) macht sich wegen Steuerhinterziehung unter anderem strafbar, wer gegenüber den Finanzbehörden über steuererhebliche Tatsachen keine oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht. Das könnte auch über manipulierte Kassensysteme geschehen, wenn ein Teil der Umsätze nicht registriert wird, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Gerade in der Gastronomie kommen solche Manipulationen immer wieder vor. Geschätzt gehen dem Fiskus bundesweit pro Jahr zehn Milliarden Euro durch die Lappen. Strafbar ist die Steuerhinterziehung dann, wenn dadurch Steuern verkürzt oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden und wenn der Täter vorsätzlich handelte.

Anklage: Nicht nur Steuerverkürzung

Neben der Steuerhinterziehung gibt es auch noch die sogenannte leichtfertige Steuerverkürzung nach Paragraph 378 Abgabenordnung. Der größte Unterschied: Die Steuerverkürzung ist keine Straftat, sondern eine reine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet wird. Der Täter ist dann nicht vorbestraft. Vergleichbar sei dies mit einer Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr, sagt der Münchner Steuerstrafanwalt Klaus Knauf von der Anwaltskanzlei Rose und Partner, zum Beispiel, weil man zu schnell gefahren sei. Weil dies keine Straftat ist, erfolgt dann auch kein Eintrag im Bundeszentralregister. Die Steuerverkürzung wird entsprechend auch die "kleine Schwester" der Steuerhinterziehung genannt.

"Kleine Schwester" der Steuerhinterziehung

Voraussetzung ist, dass der Täter nicht mit Vorsatz handelte, sondern nur grob fahrlässig, also nicht bewusst Steuern hinterziehen wollte, sondern zum Beispiel seine Buchhaltung nicht genau im Blick hatte und Fehler nicht bemerkt hat, so Anwalt Knauf. Wobei leichtfertig bedeutet, dass ihm eine besondere grob fahrlässige Nachlässigkeit bei seinem geschäftlichen Handeln und seinen steuerlichen Verpflichtungen vorgeworfen wird. Im Fall Schuhbeck geht die Staatsanwaltschaft München I aber nicht von einer Steuerverkürzung aus. Sie hat Anklage erhoben. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit einem Bußgeldbescheid ist ein reines Verwaltungsverfahren und kommt nur zu Gericht, wenn Einspruch eingelegt wird.

Bei Schuldspruch je nach Höhe möglich: Bewährung oder Haftstrafe

In den vergangenen Jahren hat sich die Steuerhinterziehung in der öffentlichen Wahrnehmung stark verändert. Früher galt sie bei vielen als Kavaliersdelikt. Auch war es häufig so, dass Strafverfahren gegen eine Geldbuße eingestellt werden konnten, wenn die hinterzogenen Steuern beglichen wurden. Das ist heute kaum mehr möglich.

Anklage: 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen

Die Steuerhinterziehung nach Paragraph 370 AO hat zwei Teile, sagt Steueranwalt Knauf. Bis zu einem hinterzogenen Betrag von 50.000 Euro ist der Strafrahmen eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe bis fünf Jahren. Was darüber hinausgeht, wird als großes Ausmaß und als sogenannter besonders schwerer Fall angesehen. Dann gilt ein Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Und der Bundesgerichtshof hat 2012 entschieden: Sind die hinterzogenen Steuern höher als eine Million Euro, ist keine Aussetzung auf Bewährung mehr möglich. Angesichts der angeklagten 2,3 Millionen Euro muss Schuhbeck im Falle einer Verurteilung mit einer Haftstrafe ohne Bewährung rechnen.