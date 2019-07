Schuh-Visionär und Haix-Chef Ewald Haimerl gestorben

Ewald Haimerl gilt als Schuh Visionär und war eine der prägenden Figuren der modernen deutschen Schuhindustrie. Der internationale Durchbruch für seinen 1992 vom Vater übernommenen Familienbetrieb gelang ihm mit der Entwicklung eines neuartigen Feuerwehrstiefels.

Vision: Feuerwehrstiefel als Spezialschuh aus Leder

Der gelernte Schuhmachermeister und stellvertretende Kommandant der Mainburger Feuerwehr wusste, worauf es ankommt. Mit seiner Vision weg vom Feuerwehrstiefel aus Gummi, hin zu einem Spezialschuh aus Leder wurde das niederbayerische Unternehmen zum Weltmarktführer. Fast alle großen Berufsfeuerwehren auf dem Globus setzten auf die Spezialschuhe aus der Niederbayern. Ebenso die Freiwilligen Feuerwehren. Haimerl entwickelte weitere Modelle für Polizei, Rettungsdienst und Militär. Aus dem Handwerksbetrieb machte Ewald Haimerl einen global Player mit heute 1.300 Beschäftigten.

Familie will Unternehmen in Haimerls Sinn fortführen

Sein Tod mit 57 Jahren kam völlig überraschend. Familienangehörige und die anderen Mitglieder der Geschäftsführung werden das Unternehmen in seinem Sinne fortführen, heißt es in einer Erklärung.

IHK-Präsident zeigt sich betroffen von Haimerls Tod

Ewald Haimerl war Mitglied im Ehrenamt der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim, seit 2008 im Gremium Kelheim und seit 2018 in der Vollversammlung. Der Präsident und Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg, Michael Matt, zeigte sich betroffen von dem plötzlichen Tod Haimerls. In einem Nachruf schreibt Matt:

"Ewald Haimerl brachte die Dinge auf den Punkt. Er hatte dabei stets die Belange der Menschen in seiner Heimat im Blick und zeigte sich auch aufgrund seiner geschäftlichen Tätigkeiten als Fürsprecher des Vereinten Europas." Nachruf von Michael Matt

Wie es in dem Nachruf der IHK heißt, setzte sich Haimerl für Synergien zwischen EU-Standorten ein und stärkte so die Position der ostbayerischen Unternehmen auf dem Weltmarkt. Erst kürzlich investierte HAIX in eine neue Firmenzentrale in München. Hinzu kommt eine Vertriebsniederlassung in den USA.

"Mit dem Tod von Ewald Haimerl trauert die Wirtschaftsregion Ostbayern um einen ihrer Helden." Nachruf von Michael Matt