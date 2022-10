Schüsse in Nürnberg: Zwei Männer schwer verletzt

Am Montagabend ist ein Streit zwischen mehreren Männern in der Nürnberger Südstadt eskaliert. Gegen 20 Uhr habe es eine gewaltsame Auseinandersetzung gegeben, bei der auch Schüsse gefallen seien, teilte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage mit. Zwei Männer seien schwer verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Fahndung nach den Tätern läuft

Derzeit läuft die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern, um wie viele es sich handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Der Bereich Landgrabenstraße und Aufseßplatz ist momentan weiterhin zur Spurensicherung und zum Zwecke der Fahndung gesperrt. Die Bevölkerung wird unter anderem über den Kurznachrichtendienst Twitter gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden.

Polizei: Keine Amoklage

Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei betonte, dass es sich nicht um eine Amoklage handele. Berichte von Polizisten mit Maschinenpistolen und schwerer Ausrüstung seien korrekt, das sei in einer Lage mit Schusswaffengebrauch aber das normale Vorgehen.