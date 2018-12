vor 9 Minuten

Schüsse in Erlenbach: Tatverdächtiger kommt vor den Haftrichter

In Erlenbach am Main ist an Weihnachten ein 41-jähriger Mann niedergeschossen worden. Ein 28-Jähriger hat sich nun gestellt. Der Tatverdächtige soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.