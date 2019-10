Schüsse in Abensberg: Tatverdächtige und Opfer wohl bekannt

Nach den tödlichen Schüssen und zwei Festnahmen im niederbayerischen Abensberg untersucht die Kriminalpolizei die Hintergründe der Tat. Die Ermittler sicherten in der Nacht zu Donnerstag laut einem Polizeisprecher Spuren an den Tatorten.

Toter und Verletzter stammen aus Serbien

Auf einem Supermarktparklatz war es am Mittwoch gegen 18 Uhr zu tödlichen Schüssen gekommen. Ein 39-jähriger Mann aus Serbien kam dabei ums Leben. Die Täter flüchteten. Nur kurze Zeit später fielen erneut Schüsse, dieses Mal vor einem Haus in Abensberg. Ein 46-jähriger Mann, ebenfalls Serbe, wurde dabei angeschossen und schwer verletzt, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Die mutmaßlichen Täter konnten erneut in einem Auto fliehen.

Polizei sucht mit Großaufgebot und Hubschrauber

Mit einem Großaufgebot suchten die Beamten nach den Flüchtigen, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Knapp zwei Stunden nach dem ersten Notruf nahm die Polizei zwei tatverdächtige Männer im Alter von 30 und 41 Jahren fest. Sie stammen den Angaben zufolge aus dem Kosovo. Über Motiv und Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Die Ermittler gehen aber derzeit davon aus, dass sich Tatverdächtige und Opfer kannten.

Zu einem in Abensberg aufgefundenen Fahrzeug, bei dem es sich um das Fluchtfahrzeug handeln soll, macht die Polizei bislang keine Angaben. Sie bat auf Twitter darum, Spekulationen über den Fall zu unterlassen.

Zeugen, die Hinweise zum Ablauf der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Telefon 0871 / 9252-0 in Verbindung zu setzen.