Schüsse in Abensberg: Tatverdächtige miteinander verwandt

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 39-Jährigen vor einem Supermarkt in Niederbayern gehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei am Donnerstag weiter. "Wir untersuchen, wie oft auf den Mann geschossen wurde und befragen weitere Augenzeugen", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der 39-Jährige war am Mittwochabend auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in Abensberg erschossen worden.

Schwerverletzter: Gesundheitszustand unverändert

Kurz danach war in der Nähe ein 46-Jähriger ebenfalls von Schüssen getroffen und schwer verletzt worden. "Er wird nach wie vor in der Klinik behandelt. Sein Gesundheitszustand ist unverändert", sagte der Sprecher.

Tatverdächtig sind ein 30-Jähriger und ein 41-Jähriger. Die beiden Männer, die aus dem Kosovo stammen, waren den Angaben zufolge zunächst mit dem Auto geflohen. Sie wurden wenige Stunden nach der Tat festgenommen. Laut Polizeisprecher sind die beiden Tatverdächtigen miteinander verwandt.

Ermittlungen gehen unter Hochdruck weiter

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die zwei Männer und die beiden Opfer kannten. Der Tote und der Schwerverletzte sind serbische Staatsangehörige.

"Zum Motiv gibt es derzeit keine neuen Erkenntnisse", sagte der Polizeisprecher. Derzeit konzentriere sich die Arbeit der Kriminalpolizei auf die Zeugenaussagen und auf Ermittlungen im Umfeld der beiden Tatverdächtigen und der Opfer.

Ablauf der tödlichen Schießerei

Die tödlichen Schüsse vor dem Supermarkt fielen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes. Dabei wurde der 39-jährige Serbe tödlich getroffen. Eine halbe Stunde später wurde der 46-Jährige durch Schüsse schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr haben Einsatzkräfte der Polizei das von Zeugen beschriebene Fahrzeug aufgefunden und die Männer widerstandslos festnehmen können. Auch eine mögliche Tatwaffe wurde dabei sichergestellt.