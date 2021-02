Schüsse, Festnahmen, Kontrollen: Polizei baut Schulungszentrum

In Murnau im Kreis Garmisch-Partenkirchen wird ein modernes Trainings- und Schulungszentrum für Polizisten aus dem gesamten Oberland gebaut.

Einsätze werden realitätsnah geübt

Neben einer Schießbahn mit Schallschutz ist das Herzstück des Zentrums ein Multifunktionsraum. Hier können die Beamten verschiedene Lagen simulieren. Mit ein paar Handgriffen kann so der Zugriff in einem Geschäft oder in einer Wohnung trainiert werden. In einer Halle können sogar Fahrzeugkontrollen nachgestellt werden.

Die Polizeiklasse - zwei Jahre unter Polizeischülern

Regelmäßiges Training macht fit für den Ernstfall

Der Funktionsbau, der sich über zwei Stockwerke samt Keller erstrecken soll, kostet rund 14 Millionen Euro. Murnau sei der ideale Standort sagt Michael Bayerlein, Leiter der Einheit "Operative Ergänzungsdienste". Er liege zentral für die Beamten, die aus dem gesamten bayerischen Oberland kommen. Ab Mitte 2023 sollen regelmäßig 500 bis 600 Polizisten trainiert werden.