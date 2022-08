Schüsse aus Wohnhaus: SEK-Einsatz in Selb

Weil Schussgeräusche aus einem Wohnhaus zu hören waren, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Spezialkräften in Selb im Landkreis Wunsiedel. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich mehrere Anwohner gegen 16.30 Uhr bei der Polizei, die Schüsse in einem Haus in der Ernst-Reuter-Straße gehört hatten.

Die Beamten rückten daraufhin mit einer Vielzahl an Streifenwagen aus Wunsiedel und Marktredwitz, sowie mit Verstärkung von Bundespolizei und eines mittelfränkischen Spezialeinsatzkommandos (SEK) an.

40-Jähriger lässt sich widerstandslos festnehmen

Die Polizisten konnten den 40 Jahre alten Tatverdächtigen widerstandlos vor dem Wohnhaus festnehmen. In der Wohnung des Mannes stellten die Beamten mehrere Schreckschuss- und Paintballwaffen sicher.

