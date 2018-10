Schüsse aus Schreckschusswaffe bei Verwandtschaftsstreit

Dem Polizeipräsidium Unterfranken zufolge meldeten Passanten am Samstag um um kurz nach 19 Uhr, dass in der Luitpoldstraße Schüsse gefallen sein sollen. Vor Ort stieß eine Streifenbesatzung auf eine Gruppe von drei Männern aus Schweinfurt. Es handelte sich um ein Brüderpaar im Alter von 20 und 22 Jahren und einen weitläufigen Verwandten im Alter von 37 Jahren, die in Streit geraten waren. Alle Beteiligten waren unverletzt.

Wegen Beleidigung in Streit geraten

Im Zuge der handfesten Auseinandersetzung sollen die beiden Brüder auch einige Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert haben. Neben dieser Waffe stellten die Beamten bei dem 37-Jährigen auch einen Schlagstock sicher. Wie die Ermittlungen ergaben, soll es in einem der Schlägerei vorangegangenen Telefonat zu einer Beleidigung gekommen sein, die als Auslöser für die Auseinandersetzung in Frage kommt. Gegen das Trio wird nun wegen Körperverletzungsdelikten, Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz.