Schüsse aus Fenster: Polizei nimmt mutmaßlichen Schützen fest

Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnten den Mann festnehmen, der am frühen Montagnachmittag in einer Wohnstraße in Schwandorf aus dem Fenster geschossen haben soll. Die Polizei prüft aktuell, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 39-Jährige von selbst die Wohnungstüre geöffnet und sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Anwohner hatten der Polizei Schüsse und Knallgeräusche aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Edisonstraße gemeldet. Die Polizei rückte daraufhin mit Spezialkräften an. Der Bereich um das Wohnhaus wurde abgesperrt. Anwohnern empfahl die Polizei, nicht an ihre Fenster zu gehen.

Mit scharfer Waffe geschossen?

Die Polizei prüft jetzt, ob der mutmaßliche Schütze tatsächlich mit einer Waffe geschossen hat. Dazu wird die Wohnung des Schwandorfers durchsucht.