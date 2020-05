Schüsse auf Wirt: Verteidiger plädieren im Tiefgaragenprozess

Der spektakuläre Tiefgaragenprozess vor dem Landgericht Ingolstadt geht zu Ende. Wegen versuchten Mordes an einem Ingolstädter Wirt hat die Staatsanwaltschaft für die beiden Tatverdächtigen aus Würzburg auf elf Jahre Haft plädiert. Heute halten die Verteidiger ihre Schlussvorträge.

Opfer spuckt Kugel wieder aus

Es grenzt an ein Wunder, dass der Mann überlebt hat. Vier Schüsse wurden auf ihn abgefeuert, in einer Märznacht vor zwei Jahren in einer Ingolstädter Tiefgarage. Eine der Kugeln traf ihn im Nacken und drang von dort in seinen Rachen. Das Opfer, ein 43-jähriger Wirt aus Ingolstadt, spuckte diese Kugel einfach aus.

Angeklagte bestreiten die Tat

Seit einem Jahr verhandelt das Landgericht Ingolstadt diesen reinen Indizienfall, bei dem die beiden Angeklagten jede Beteiligung leugnen. Trotzdem steht für die Staatsanwaltschaft zweifelsfrei fest: Die heimtückische Attacke war ein versuchter Mord. Und die damals maskierten Täter exakt die Männer auf der Anklagebank.

Indizien führen zu zwei Würzburgern

Die Handys der beiden 47 und 57 Jahre alten Würzburger waren zur Zeit des Anschlags in der dem Tatort nahen Ingolstädter Funkzelle eingebucht. Viele weitere Indizien, darunter Erkenntnisse aus Telefonüberwachungen, haben sich für die Anklage wie Mosaiksteine zu einem klaren Tatbild zusammengesetzt.

Tat aus Eifersucht und Rache

Auch ein Motiv sieht die Staatsanwaltschaft: Eine Melange aus Eifersucht und Rache. Schließlich teilten sich das Opfer und einer der Angeklagten eine Geliebte. In ihrem Schlussvortrag forderte die Staatsanwaltschaft schon am vergangenen Verhandlungstag deshalb elf Jahre Freiheitsstrafe für beide Würzburger wegen Mordversuchs. Heute plädieren deren Verteidiger.