Schüsse auf Regionalzug vermutlich aus einer Druckwaffe

Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde der Zug mit einer Druckluftwaffe beschossen. Das ist jedenfalls die erste Einschätzung eines Waffensachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes, der die Eindellungen im Blech und die Sprungbeschädigungen an den Zugscheiben begutachtet hat.

Mehrere Schüsse auf den ersten Waggon

Die Projektile haben demnach weder die Außenhaut noch die Scheiben des Zuges durchdrungen. Es waren mehrere Schüsse auf der linken Seite des Zuges, auf Höhe des ersten Waggons, genauere Angaben wollte das Polizeipräsidium zu den Beschädigungen nicht machen. Um 20.45 Uhr hatte ein Passagier am Freitag (08.03.19) dem Bahnpersonal ein Knallgeräusch und eine beschädigte Zugscheibe gemeldet.

Fahrgäste blieben unverletzt - Zeugen gesucht

Der mit rund 60 Personen besetzte Regionalzug wurde daraufhin in Landhut angehalten, die unverletzten Fahrgäste mussten auf Schienenersatzverkehrsmittel ausweichen. Noch in der Nacht suchte die Bundespolizei mit einem Hubschrauber und Hunden den Streckenabschnitt nach Spuren ab. Die Kriminalpolizei Erding sucht jetzt Zeugen, die am Freitag zwischen 20 Uhr und Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere Fahrgäste, die im Zug etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich zu melden.