Schüsse auf Haustür in Nürnberg – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter in Nürnberg auf eine Haustür geschossen. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 23.45 Uhr der Notruf von Bewohnern des Stadtteils St. Johannis ein. Diese berichteten, dass zwei Personen auf eine Haustür in der Fleischmannstraße schießen würden.

Die Polizei stellte beim Eintreffen tatsächlich kleinere Einschusslöcher in der Tür fest, die nach ersten Erkenntnissen von einer Gas- oder Druckluftwaffe stammen könnten.

Täter sprechen hochdeutsch und waren dunkel gekleidet

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkamen die Täter. Gesucht werden zwei Männer, die hochdeutsch sprechen, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß sind und dunkle Kleidung trugen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911/65830.