Schüsse auf Gebäude eines Motorrad-Clubs in Neustadt am Main

An dem Vereinsheim eines Motorrad-Clubs in Nordheim am Main im Landkreis Main-Spessart war ein lautes Knallen zu hören. Eine Zeugin hat daraufhin die Polizei gerufen und mehrere Einschüsse an der Außenfassade festgestellt. Der Polizei zufolge soll ein Unbekannter mehrfach auf den Treffpunkt des Motorrad-Clubs geschossen haben. Anschließend soll er mit einem Fahrzeug in Richtung Marktheidenfeld geflüchtet sein.

Polizei hält sich mit Einzelheiten zurück

Um welche Art von Projektilen es sich handelte, wollte die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht mitteilen. Die Motivlage ist laut den Ermittlern noch unklar. Die Polizeiinspektion Lohr bittet um Zeugenhinweise zum Tathergang, dem möglichen Tatverdächtigen und auch um nähere Angaben zu dem Wagen, mit dem der Unbekannte geflüchtet sein soll.