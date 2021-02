Schüsse auf Autos in Ramsthal: Polizei bestätigt vierten Fall

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen auf mindestens vier Fahrzeuge in Ramsthal im Landkreis Bad Kissingen geschlossen. Die Polizei hat den vierten Fall nun bestätigt, nachdem sich nun am Mittwoch eine weitere Geschädigte gemeldet hat. Die Frau war durch die Berichterstattung in den Medien hellhörig geworden.

Schussgeräusch während der Fahrt

Die Frau hatte am Samstag am Ortsschild von Ramsthal während der Fahrt ein seltsames Geräusch gehört. An der Beifahrertür ihres Autos ist eine Einschuss-Delle zu erkennen. So eine Kugel, wie sie der Täter offenbar abfeuert, könnte laut Polizei auch ein Fahrzeugfenster durchschlagen und damit den Insassen sehr gefährlich werden.

Altbürgermeister von Ramsthal unter den Geschädigten

Bereits am Freitagabend war am Ortsschild von Ramsthal auf ein fahrendes Auto geschossen worden. Getroffen wurde die Fahrertür. Mit diesem Fall hatte die Serie begonnen. Am Montag meldete dann Ramsthals Altbürgermeister Franz Büttner der Polizei einen Schaden an seinem Kleinlaster. Auf das Fahrzeug, das am Ortsrand geparkt war, hatte der unbekannte Schütze mehrfach geschossen. Im Fahrzeuginneren fanden sich noch Kugeln aus einer Druckluftwaffe.

Polizei hofft auf Hinweise der Bevölkerung

Der dritte Fall wurde der Polizei am Dienstag bekannt. Der Täter hatte auf ein Fahrzeug geschossen, das in der Nacht zum Samstag in der Ortsdurchfahrt von Ramsthal stand. Dessen Windschutzscheibe wies ein kreisrundes Loch auf. Nun also der vierte bestätigte Fall. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.