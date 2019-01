Schülerwohnheim in Karlstadt in Betrieb genommen

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit hat das neue Schülerwohnheim in Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) seinen Betrieb aufgenommen. Die neugebaute Einrichtung neben dem Hallenbad ist seit dem 6. Januar geöffnet, freut sich der Schulreferent des Landkreises Main-Spessart, Sebastian Gehret. Am Dreikönigstag haben die ersten rund 20 Übernachtungsgäste ihre Zimmer bezogen. Heute sind weitere Auszubildende aus Unterfranken und teilweise aus ganz Bayern angereist.

Übernachtungsmöglichkeit für 74 Berufsschüler

Die Azubis kommen aus den Bereichen Brauer und Mälzer, Metalltechnik und E-Commerce. Das knapp fünf Millionen Euro teure Objekt wird "Heimat auf Zeit" für maximal 74 Schüler der Berufsschule Main-Spessart. Die Auszubildenden werden dort von Sonntag bis Freitag untergebracht. Als Kooperationspartner hat der Landkreis die Diakonie Würzburg gewonnen. Vier Sozialpädagogen, darunter Heimleiter Dominik Fischer, betreuen die Jugendlichen und junge Erwachsene. Die Bewohner erhalten ein Frühstück und für die Mittagszeit ein Lunchpaket. Das Abendessen kann weiterhin in der Heroldstiftung in Karlstadt eingenommen werden. Am 13. Februar wird das Schülerwohnheim offiziell im Rahmen eines Festaktes eröffnet.

Brauerinternat musste schließen

Hintergrund: Viele Jahre hat der Landkreis nach einer optimalen Unterbringung für Berufsschüler gesucht. Vom veralteten und geschlossenen Brauerinternat zogen die angehenden Mälzer und Brauer zunächst nach Gemünden in ein Hotel, von dort weiter nach Karlstadt und Eußenheim, jeweils in Pensionen. Neubaupläne neben der Berufsschule in Karlstadt scheiterten aus Immissionsgründen, bis vor zwei Jahren die Entscheidung für den jetzigen Standort neben dem Hallenbad fiel .