Schülerwettbewerb "Jugend gründet": Bayerische Talente im Finale

Über 1.100 Einsendungen gab es dieses Jahr beim Schülerwettbewerb "Jugend gründet". Im süddeutschen Finale in München stehen elf Projekte. Maximilian Wallinger und Clara Zuckmantel aus Landshut gehören zu den besten elf Teams des Wettbewerbs "Jugend gründet". An ihrer Fachoberschule entwickelten sie unter Anleitung ihres Lehrers "SaveClip" – einen wiederverwendbaren K.O.-Tropfen-Test, der am Glasrand befestigt wird und Getränke kontinuierlich überwacht. Clara Zuckmantel erklärt ihre Motivation:

"Als Mädchen macht man sich dann doch mehr Gedanken, wenn man feiern geht und man passt auch wirklich gut auf sein Getränk auf, aber die Fälle gibt es ja immer wieder, dass dann wirklich jemand K.O.-Tropfen verabreicht bekommt und wir wollten einfach, dass sich junge Frauen sicherer fühlen, weil das doch ein großes Stück Freiheit für viele ist." - Clara Zuckmantel, Junggründerin

Bisher gibt es nur einen Dummy. Sie hoffen auf Geldgeber für ihre innovative Sensortechnologie und zunächst darauf, einen Platz auf dem Siegertreppchen zu erreichen. "Wir haben als Schüler natürlich nur begrenzte Mittel und konnten den Clip nicht umsetzen, aber ich habe Kontakt mit mehreren Professoren aufgenommen. Sie haben alle gemerkt, dass das ein realistischer Ansatz ist."