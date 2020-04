Schülervertreter fordern späteres Abitur

In einem offenen Brief fordern die Bezirksschülersprecher der Gymnasien in Unterfranken, Niederbayern, Schwaben und der Oberpfalz, die Abiturprüfungen zu verschieben.

Sie wünschen sich einen neuen Termin nach den Pfingstferien, heißt es in dem Schreiben an den bayerischen Kultusminister Michael Piazolo. Das wären etwa dreieinhalb Wochen nach dem aktuell feststehenden Start der Prüfungen.

Durschnittsabitur ist keine Option

Ministerpräsident Markus Söder hatte zuvor am Donnerstag ein Durchschnittsabitur ausgeschlossen. Deshalb beschränkt sich die Forderung der Schülerinnen und Schüler darauf, das klassische Abitur unter den momentan herrschenden Umständen so fair wie möglich zu gestalten. "Wir stellen uns explizit nicht gegen die geplanten Schulöffnungen oder die Durchführung eines Abiturs im klassischen Sinne. Wir wollen nicht den Weg zum Abitur, für den wir uns bereits zu Beginn der Oberstufe entschieden haben, ändern. Wir wollen ihn lediglich wie die Abiturientinnen und Abiturienten vor uns fair beschreiten“, heißt es in dem Brief.

Fehlende Vergleichbarkeit

"Neben unserer Gesundheit, spielt für mich vor allem die Vergleichbarkeit eine Rolle. Wir wollen nicht durch mangelnde Vorbereitungszeit schlechtere Ergebnisse erzielen, die unsere Zukunft beeinflussen.“, sagt Robin Zang, Mitinitiator des Widerstands. Normalerweise haben die bayerischen Schülerinnen und Schüler vier Wochen Zeit, sich auf die Abiturprüfungen vorzubereiten. Im Brief ist konkret von „erheblichen Nachteilen“ und „immensen Belastungen“ die Rede. „Wir wollen nicht der Abiturjahrgang mit dem Corona-Abitur sein“, fährt Jan Knes-Wiersma, Bezirksschülersprecher der Gymnasien in Unterfranken fort.

Ziel des Briefes ist es, einen runden Tisch mit möglichst vielen Schülervertretern und Schülervertreterinnen zu veranstalten. Bei diesem sollen konstruktiv die Stimmen möglichst vieler gehört werden.

Landesschülerrat in Bayern distanziert sich

„Auch wenn wir uns bereits früher Lösungen vom Kultusministerium erhofft hätten, stehen wir mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus in Kontakt und befinden uns auf der Zielgeraden für eine äußerst schülerfreundliche Lösung.“, sagt Joshua Grasmüller, Landesschülersprecher der Gymnasien, „In allen Situationen ist bisher immer eine konstruktive Lösung im Einklang mit dem Ministerium gefunden worden. Alleingänge wie dieser schaden nur dem Konsens und dem konstruktiven Dialog. Auch repräsentiert der Brief nicht die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler.“

Kultusminister Piazolo hält an bisherigem Termin fest

"Wir wollen am Termin für die Abiturprüfungen festhalten, das ist das Ziel", erklärte Piazolo gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in München. Klar sei, dass noch ausstehende Klausuren nicht in der eigentlich vorgesehenen Form geschrieben werden müssten. Darüber sei man mit dem Landesschülerrat im Gespräch. Genaue Details, so Piazolo, sollen im Laufe der kommenden Woche bekannt gegeben werden.