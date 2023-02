Schülerprojekt: Papierkorb wird zur Biogasanlage

Für Professor Bernhard Kausler sind sie die Studierenden der Zukunft, die er gern an seiner Technischen Hochschule (TH) in Nürnberg hätte: Zwölf Schülerinnen und Schüler der Nürnberger Gymnasien Martin Behaim und Albrecht Dürer versuchen im "Maker Space" an der TH, eine kleine Biogasanlage zu bauen. Am Ende wollen sie das Projekt bei der "Langen Nacht der Wissenschaften" im Herbst vorstellen.

"Es macht großen Spaß und alle in den verschiedenen Bereichen lernen technische Sachen dazu“, so der Professor. Eben hat er einer Schülerin die Funktion einer Schlauchklemme erläutert, jetzt schaut er zu, dass ein Plastikrohr auf die richtige Länge gebracht wird.

Handwerk und Laptop

Die 17-jährige Larissa sägt mit flottem Schwung, sie ist Feuer und Flamme für das Projekt, das Nachhaltigkeit mit Technik verbindet und ganz anders ist als der Schulalltag. Ein blauer Papierkorb wird das Herzstück der Anlage. Gefüllt mit zehn Litern Biomasse soll sie am Ende durch Erwärmen Biogas produzieren. Ein Teil des Teams sitzt am Laptop und programmiert die Sensorik, die eher handwerklich Interessierten sägen und fräsen die Teile für den Reaktor. Fortschritte oder Pannen werden besprochen und gemeinsam suchen alle dann nach Lösungen für das ambitionierte Ziel.

Mehr Praxis in die Schulen

Mathematiklehrer Wolfgang Dremel vom Martin-Behaim-Gymnasium möchte den Jugendlichen mehr Praxis vermitteln. "Sie müssen berechnen, wie groß ist der Druck in der Anlage, wie muss die Temperatur sein, wie viel Methan kann man damit produzieren?". An der TH seien die Voraussetzungen viel besser als in der Schule, wo oft nur mit Mühe eine Säge und ein Hammer zur Verfügung stünden. Der Bau, die Implementierung der Sensorik und die Programmierung des gesamten Ablaufs stellen enorme Herausforderungen für die Schüler und Schülerinnen dar, die im Schulalltag nie bewältigt werden könnten und in diesem Projekt dennoch ohne inhaltliche Unterstützung durch Lehrkräfte möglich wird.

Begeisterung für Technik wecken

Denn Unterstützung gibt es nur von zwei Studierenden, die sich im letzten Semester mit der Theorie der Biogasanlagen auseinandergesetzt hatten und jetzt von Professor Klausner für die zwei Tage als Mentoren gewonnen wurden. Er betont dabei die fakultätsübergreifende Zusammenarbeit an der TH, die unbürokratisch ermöglicht hat, den "Maker Space" zu nutzen und so die Idee aus den Gymnasien schnell umzusetzen. "Der Fachkräftemangel besonders in den MINT-Fächern ist da. Es ist wichtig, für das Thema Technik zu begeistern". Dazu kommen Fähigkeiten wie Konfliktlösung, Teamarbeit oder Ausdauer, die später im Beruf wichtig seien und hier erprobt werden könnten. Einige können sich nach den zwei Schnuppertagen schon vorstellen, einmal ein technisches Fach zu wählen.

Volle Motivation

Lehrer Wolfgang Dremel beeindruckt das große Engagement der Jugendlichen, das deutlich höher sei als in einer normalen Unterrichtsstunde: "Sie arbeiten hier von acht Uhr bis 17 Uhr mit einer halben Stunde Pause durch. Das ist anstrengend, aber sie sind hoch motiviert und am Ende sehen sie, was sie an dem Tag geschafft haben." Schließlich wollen sie bei der "Langen Nacht der Wissenschaften" am 21. Oktober das Projekt präsentieren, aber nicht mehr mit dem blauen Plastikeimer, sondern mit transparenten Materialien. Damit auch jeder sehen kann, was alles dahintersteckt, wenn man eine kleine Biogasanlage in zwei Tagen bauen will.